Météo France : prévisions pour ce mercredi 7 mars (et pour les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour ce mercredi

Les températures pour ce mercredi

Les prévisions pour la suite de la semaine selon Météo France

Jeudi

Vendredi ?



Et Samedi

Cela commence ce matin avecElles sont présentes ce matin sur littoral du Pas-de-Calais et gagnent très vite toute la région. Quant au vent, il s’est établi à l’ouest et souffle modérément.les averses se maintiennent sur toute la région et deviennent même, par évolution diurne, instables sur le sud pouvant être orageuses, accompagnées de grésil (…) et accompagnées de rafales de vent (jusque 50km/h). En fin de journée, soirée, selon Météo France, le risque d’averses devrait diminuer sur la moitié ouest des Hauts-de-France. Bien sûr entre les averses nous allons bénéficier d’éclaircies.Les températures de ce mercredi 7 mars perdent quelques degrés,Il va bel et bien commencer avec un ciel couvert et des petites pluies faibles et éparses, elles vont par le littoral devenir plus soutenues et gagner toute la région.à celles et ceux qui résident en bord de mer. Les cumuls envisagés par Météo France sont de 2 à 5 mm (localement 5 à 10 mm) sur la Somme, le Pas-de-Calais et le Nord, sur l’Oise et le sud de l’Aisne on attend 10 à 20 mm. (Températures moyennes 3° et 9°)Météo France nous annonce. Nous commençons sous un ciel nuageux à très nuageux, puis dans l’après-midi arrivera une perturbation avec son lot de nuages et de pluies plus ou moins soutenues. (T° moyennes 2° et 11° les maximales remontent !)Pas mieux...et une autre dégradation arrivant à la mi-journée devrait nous donner un samedi bien gris et humide (pluies continues l’après-midi) mais beaucoup de douceur la preuve avec les valeurs du jour minimales : 8° maximales : 15°.Textes : Anne-Sophie Roquette.