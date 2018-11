Météo France : prévisions pour ce mercredi 7 novembre et pour les prochains jours

Mercredi

L'après-midi

Températures

Que nous réserve la seconde partie de la semaine ?

Jeudi

Vendredi

Samedi

Changement de décor aujourd’hui !La perturbation du jour est « escortée » par un vent de sud-sud-est qui souffle en rafales de 50 à 60 km/h voire plus sur la frange maritime., chargé de nuages, à priori il y a peu de chance pour que les éclaircies ne reviennent avant la tombée de la nuit. En cours de nuit, le ciel de traîne se mettra en place, quelques averses sont possibles sur les côtes. Quant au vent toujours « sensible » ce n’est qu’en première partie de nuit qu’il va faiblir.tout en étant autour des valeurs de saison (11 à 14°). Le ressenti de ce mercredi sera donc nettement moins « printanier » qu’hier !(surtout à l’est d’une ligne Beauvais/Valenciennes) car à l’ouest de cette ligne il y aura déjà de belles éclaircies. Cette « démarcation » sera respectée l’après-midi même si les éclaircies reviennent partout elles seront plus mitigées sur l’est. Le vent sera faible, et les températures « de saison » avec 6° et 13° pour les moyennes.par l’ouest à l’approche d’une autre perturbation. Les minimales seront certainement un peu fraîches et sous les normales (4° en moyenne).retour de la douceur le matin (9° en moyenne) mais aussi de rafales de vent voisines de 50 km/h.Textes : Anne-Sophie Roquette