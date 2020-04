Météo France : prévisions pour ce mercredi 8 avril et pour les prochains jours

► MercrediLe très beau temps se poursuit sur nos régions. A noter toutefois ce matin, sur le rivage de la mer du Nord un bandeau nuageux bien épais, tandis qu’ailleurs le ciel est bien dégagé.Dans l’après-midi les fameux « nuages du nord » vont se disloquer afin de laisser passer le soleil, et sur le reste de la région les conditions météos seront plus que printanières.Le vent variable est faible toute la journée.► TempératuresMétéo France annonce des températures allant de 7° à 12° au petit matin, le ressenti de l’après-midi devient « estival » au meilleur de la journée avec 17° à 20° en bord de mer, 20° à 24° dans les terres, localement 25° dans le valenciennois.► JeudiRien à signaler ! Ciel bleu, vent quasi nul et températures identiques à celles d’aujourd’hui.► VendrediDevinez ?? C’est la même chose !► SamediEn revanche, à l’approche du week-end de pâques, l’anticyclone s’éloignera, nous allons basculer dans un flux de secteur ouest, qui apportera de l’humidité sur les Hauts-de-France, les nuages seront certainement majoritaires et de fait, les maximales baisseront un peu (20° maxi).► Qualité de l'airAvec ATMO Hauts-de-France, la qualité de l’air de ce 8 avril : les concentrations en particules en suspension devraient poursuivre leur augmentation progressive avec le maintien de conditions météo calmes et ensoleillées, la qualité de l’air sera donc moyenne aujourd’hui.Texte : Anne-Sophie Roquette