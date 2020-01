Météo France : prévisions pour ce mercredi 8 janvier et pour les prochains jours

► MercrediUn front chaud s’est invité dans les Hauts-de-France ce mardi en cours d’après-midi. Dans un premier temps, il a donné un ciel très couvert avec quelques bruines éparses, puis, en cours de nuit, la saturation de basse couche s’est intensifiée, et de petites pluies sont venues remplacer les bruines. On les retrouve dès la matinée où elles semblent plus fréquentes sur une bonne moitié nord des Hauts-de-France.Dans l’après-midi, aucune véritable amélioration n’est attendue, mais il semble que la Somme, le sud de l’Aisne et l’Oise restent un peu plus au sec !Le vent de sud-ouest est faible à modéré.► TempératuresCe temps morose nous amène toutefois de la douceur, tant pour les minimales qui affichent des valeurs dignes de maximales pour la période avec 6 à 9° d’est en ouest que pour les maximales qui dépassent allègrement les moyennes de saison : 12 ou 13°.► JeudiLes choses ne vont guère s’arranger jeudi avec ce même secteur chaud qui ondule encore toute la journée sur la région avant d’être remplacé en soirée par le front froid de la perturbation. Il nous amène alors des précipitations plus marquées et un renforcement du vent. Météo France parle de cumuls de 20 millimètres localement sur le Pas-de-Calais. Nous restons dans une grande douceur avec des minimales voisines de 10° et des maximales de 13.► VendrediLe front faiblement pluvieux s’évacue enfin vendredi, nous laissant un classique ciel de traîne qui s’active en cours de journée et puis samedi s’annonce comme une journée de transition sous un ciel qui se fait de plus en plus nuageux au fil des heures. Les températures repartent à la baisse dès vendredi, tout en restant plutôt douces pour la période.Texte : Paul Renard