Météo France : les prévisions pour ce mercredi 8 juillet (et pour les prochains jours)

► MercrediIl fallait vraiment profiter de la présence du soleil hier, car aujourd’hui le ciel se charge de nuages. Une perturbation s’est invitée sur la région, elle touche essentiellement la moitié nord de notre territoire, apporte des pluies faibles qui deviennent plus continues du Boulonnais à la Flandre.Plus au sud certes le ciel est parfois très nuageux, mais il reste lumineux surtout du Vexin au Valois et au Tardenois.Le vent est déjà assez-fort sur le littoral de la Somme et du Pas-de-Calais où les rafales atteignent 50 km/h dans la matinée, 60 km/h l’après-midi.► L’après-midiJustement que nous réserve l’après-midi du 190ème jour de l’année ?Toujours ce temps perturbé au nord, les pluies deviendront plus significatives sur les zones du littoral de la mer du Nord, mais aussi du Boulonnais voire même de l’Artois, où les cumuls peuvent atteindre 10 à 15 mm sur la journée. Sur le sud des Hauts-de-France vous allez conserver une ambiance plus lumineuse.► TempératuresCôté températures, oubliée la fraîcheur matinale d’hier, puisque les minimales ce matin vont de 10° à 15°.Les maximales sont « contrastées » avec la pluie : 18° à 20° sur les départements du Nord-Pas-de-Calais, et 19° à 25° sur ceux de la Picardie.► Météo des plagesAu soleil ou sous la pluie, il y a tout ce que vous voulez dans les Hauts-de-France ! Comme la météo n’est pas clémente pour les vacanciers de la semaine, faites un tour dans les lieux abrités du littoral !Le temps est pluvieux (pluies continues sur le Pas-de-Calais et le Nord), plus éparses en Bais de Somme.Le vent est également présent avec des pointes autour de 60 km/h (de force 7 sur l’échelle de Beaufort).Sous les pluies, les températures atteignent péniblement 16° à 19° sur le sable, tandis que l’eau de baignade affiche 17° et 18° pour les plus courageux.Pas ou très peu de soleil, l’indice UV du jour sera de 3 ou 4.La marée haute de l’après-midi affichera un coefficient de 80.► Qualité de l’airLes polluants atmosphériques restent à des niveaux assez faibles, ce qui permet à la qualité de l'air de rester bonne sur les Hauts-de-France.En ville, pour les trajets de moins de 6km, c'est à vélo que l'on se déplace le plus vite. Une bonne raison de faire de l'exercice et de préserver l'air, même sous la pluie !Pour les prochains jours► JeudiNotre fameuse perturbation s’installe pour la journée de jeudi, n’épargnant personne cette fois-ci. Même si sur l’extrême sud quelques trouées peuvent se montrer la journée sera quand même bien maussade. Comme aujourd’hui, les pluies seront plus significatives sur la moitié nord, et le vent sera modéré, parfois assez-fort. Minimales de 14° à 16°, maximales de 17° à 25°.► VendrediAprès avoir décidé de passer la matinée sur la région, notre perturbation nous quitte l’après-midi. En lieu et place, elle laisse un ciel de traîne avec quelques averses, le vent lui basculera au nord-ouest et soufflera en rafales autour de 60 km/h. Les minimales seront toujours douces, 14° et 15°, en revanche les maximales repartiront à la baisse, 17° à 22°.► Vivement samedi !Les pressions vont repartir à la hausse et la journée sera bien ensoleillée, bercée par un vent de nord faible et des températures minimales de 11° à 13° et maximales de 18° à 23°.Texte : Anne-Sophie Roquette