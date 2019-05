Météo France : les prévisions pour ce mercredi 8 mai (et pour les prochains jours)

Mercredi



Températures

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Jeudi

Vivement vendredi !

Samedi

La perturbation arrivée en seconde partie de nuit est présente sur la région ce matin avec ses pluies faibles, temporairement modérées, accompagnées de rafales de vent de 40 à 60 km/h.À la mi-journée le front pluvieux s’éloigne par l’est de notre territoire pour nous laisser poursuivre la journée sous un ciel de traîne. Concrètement, le ciel sera plus variable, nous pourrons donc voir quelques rayons de soleil, mais les nuages seront porteurs d’averses de plus en plus fréquentes, parfois orageuses avec pourquoi pas localement, du grésil. Le vent soufflera encore plus fort sous les averses, 60 à 70 km/h en général, mais les rafales peuvent atteindre 80/90 km/h sous les averses les plus fortes.Les températures du matin sont en hausse 5 à 8° (5° pour Avesnes-sur-Helpe ou bien encore Le Quesnoy), les maximales aussi 14 à 16°.En fin de nuit, un retour pluvieux viendra toucher la région, le ciel sera couvert avec des pluies instables faibles à modérées (modérées sur le sud et l’est des Hauts-de-France), toujours des rafales de vent. Ensuite dans la matinée cette zone de pluies va se décaler vers l’est, et ce sera le retour d’un ciel de traîne avec à priori moins d’averses qu’aujourd’hui.Minimales de 6 à 8° dans l’intérieur, 7 à 10° en bord de mer, maximales de 13 à 16°.C’est un temps ensoleillé qui nous attend (de rares ondées éparses sont possibles) avant que n’arrive en soirée une nouvelle dégradation pour la nuit suivante ! (Minimales de 4 à 9°, maximales de 13 à 16°)Vous l’aurez deviné, samedi devrait commencer sous les nuages et la pluie, puis un ciel de traîne avec des averses se mettra en place l’après-midi, le vent basculé en nord-ouest sera modéré avec des pointes de 40 à 55 km/h. (minimales de 7 à 9° et maximales de 13 à 15°).Textes : Anne-Sophie Roquette