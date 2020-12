Météo France : prévisions pour ce mercredi 9 décembre et pour les prochains jours

► MercrediLes nuages dominent, et brumes et brouillards peuvent se former à nouveau localement. Ils se disloquent avec le renforcement du vent par l’ouest.Un renforcement associé à l’arrivée d’une dégradation. Les averses se développent donc au fil de la matinée.Progressivement, les précipitations s’étendent vers l’est, devenant de plus en plus éparses. Temporairement quelques flocons anecdotiques sont possibles en début de journée sur l’ouest, et en soirée sur l’est, mais sans tenue au sol. Le vent de sud-sud-ouest est faible.► TempératuresLe matin de -2 à 2 degrés :0 à Compiègne et Braisnes2 à Boulogne-sur-Mer et Saint LéonardDans l’après-midi, 4 à 8 degrés :5 pour Arras et Tilloy-les-Mofflaines6 pour Amiens et Corbie► JeudiUne nouvelle dégradation s’invite sur l’ouest de la France et frôle l’ouest des Hauts-de-France avec des pluies faibles et éparses.En journée de jeudi, elle s’enfoncera sur le sud du pays, libérant le nord des Hauts-de-France avec le retour des éclaircies.Températures de 1 à 5 degrés.► VendrediLe petit train des dégradations se poursuit. Une nouvelle s’installe pour la journée, apportant un temps gris, des pluies faibles, voire des flocons en tout début de journée, et apportant aussi une masse d’air plus chaude.D’où les températures qui remontent pour les maximales.► Enfin samediA l’arrière du front perturbé de la veille, le ciel se fait variable.► QUALITE AIRL'épisode de pollution prendra fin, la qualité de l'air sera bonne sur une grande partie de la région.Elle devrait néanmoins être moyenne sur le département du Nord, une amélioration progressive des conditions de dispersion favorisera une réduction des concentrations de particules.Texte : Thomas Leridez