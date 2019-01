Météo France : les prévisions pour ce mercredi 9 janvier (et pour les prochains jours)

Mercredi



Après une nuit passée sous un ciel chargé délivrant des averses éparses sur la régiondélivrant encore par endroit quelques averses. Le vent persiste, soufflant en rafales de 40 à 60 km/h dans l’intérieur, jusqu’à 70 km/h en bord de mer, annonce Météo France.C’est par l’est que l’amélioration provisoire va revenir.mais ne devraient gagner les côtes qu’en fin de journée voire en soirée. De même le vent qui sera toujours soutenu va lentement faiblir, retour « au calme » sur toute la région en cours de nuit prochaine.Les températures que ce soient: 3 à 6° au petit matin, 5 à 8° au meilleur de l’après-midi et à l’abri du vent bien sûr !Une nouvelle perturbation va s’approcher de la région par l‘ouest.Un risque d’averse sur la frange côtière est possible tout au long de la journée. C’est réellement en soirée que nous serons concernés par cette dégradation qui outre un ciel couvert, donnera des pluies éparses et pourquoi pas en fin de nuit des flocons sur l’extrême est de notre région. Le vent sera redevenu faible et les températures seront (à l’heure qu’il est) sans doute les plus « froides » de la semaine, des minimales de -1° à +2° dans les terres (attention aux chaussées glissantes par endroit) de 3 à 5° en bord de mer, des maximales de 2 à 6° dans l’intérieur, et comme bien souvent légèrement supérieure sur la frange littorale (7 et 8°).avec quelques pluies éparses, des minimales de -1° à +6° et des maximales de 5 à 9°.Pas de réelle améliorationqui peuvent lâcher quelques gouttes ici ou là, et des températures en hausse 3 à 5° le matin, 7 à 9° l’après-midi .Textes : Anne-Sophie Roquette