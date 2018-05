Météo France : les prévisions pour ce mercredi 9 mai (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour ce mercredi

Carte Météo France pour ce mercredi matin

Carte Météo France pour ce mercredi après-midi

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Ce mercredi démarre pour changer avec quelques nuages associés à un petit front nuageux mais qui ne dure pas. En journée, le ciel accueille des éclaircies de plus en plus franches, d'abord sur l'ouest, avant de s'imposer partout…On pourrait avoir quelques gouttes en fin de journée dans la Thiérache, mais de manière plutôt faible.Les températures le matin restent 4 degrés au-dessus des normales… De 10 à 13 degrés. 11 à Saint Omer et Zudausques. 13 à Lille et Armentières.Les maximales, elles, sont en baisse sensible, même si elles restent supérieures aux valeurs moyennes, de 16 à 24 degrés. 16 à Dunkerque et Grande Synthe. 24 à Valenciennes.la journée démarrera encore avec le passage d(un petit front perturbé essentiellement nuageux, et surtout une nouvelle fois très atténué. Les nuages se dissiperont donc encore au fil de la matinée, et le soleil prendra le relais pour le reste de la journée… On aura aussi un peu de vent. Quant au thermomètre, cette fois, il retrouvera des niveaux de saison, oscillant entre 10 et 19°.le flux s'oriente au sud est, donc tout cela favorise un assèchement de la masse d'air…La journée s'annonce donc très ensoleillée. Températures de 8 à 22 degrés.En revanche,, changement radical de situation avec une couche nuageuse qui s'épaissit à l'avant du passage d une perturbation qui nous ramènera de faibles précipitations une partie de la journée. Températures de 10 à 18 degrés.