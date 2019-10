Météo France : prévisions pour ce mercredi 9 octobre et pour les prochains jours

► Mercredi

Cette nuit, de l’air froid est arrivé en altitude par la Manche et ce matin, toute la côte d’Opale est déjà arrosée par de bonnes averses. Elles vont ensuite progresser sur l’ensemble de la région et peuvent déjà dans la matinée être accompagnées d’un coup de tonnerre. Sous les averses, le vent est sensible, rafales jusqu’à 70 km/h sur les caps, 60 km/h sur l’ouest de nos trois départements côtiers, ces rafales gagneront toute la région pour la fin de la matinée.Certes en deux bonnes averses, il y aura des éclaircies, mais ce temps instable et agité va durer toute la journée, et en fin de journée, les orages seront plus importants autour d’un axe Abbeville/Saint-Quentin. Les cumuls de précipitations sur 24 heures peuvent localement atteindre 20 à 40 mm notamment dans l’ouest du Pas-de-Calais mais aussi sur le nord de la Somme.Quant au vent il ne faiblira pas. (Rafales de 60 à 70 km/h sur l’ensemble de nos départements)Au lever du jour les minimales sont très homogènes, 10 à 12°, les maximales perdent 1 à 3° par rapport à hier 13° en Avesnois, et 15° au maximum sur la façade ouest de notre territoire.Accalmie pour tout le monde ! Même si il semblerait que seul le sud de la région reste au sec et retrouve de nombreuses éclaircies, le Nord, le Pas-de-Calais et la baie de Somme devraient à priori subir des arrosages réguliers jusque dans l’après-midi.Le vent sera modéré à assez fort et les températures quasi stationnaires !

Toujours un temps plus clément au sud de la région, même si il y aura un peu plus de nuages que la veille, sur le nord des Hauts-de-France le ciel chargé délivrera des pluies régulières le matin et se déchirera l’après-midi. Le vent sera encore assez fort sur la côte et les températures repartiront à la hausse.

► Samedi :

Nous resterons en marge d’une perturbation circulant sur les îles britanniques la moitié nord sera toujours sous les nuages avec quelques ondées, et plus au sud comme les jours précédents, les conditions météo seront plus ensoleillées ! Les températures maximales atteindront et dépasseront même la barre des 20° en terre picarde !

Texte : Anne-Sophie Roquette