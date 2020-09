Météo France : les prévisions pour ce mercredi 9 septembre (et pour les prochains jours)

► MercrediLa journée ressemblera à celle d’hier avec quelques éclaircies en plus. La matinée débutera comme ce mardi sous les nuages. Une grisaille compacte et généralisée à l’ensemble des Hauts-de-France. Mais normalement des trouées apparaissent avant la mi-journée.Ce qui se confirmera dans l’après-midi, avec des moments de ciel bleu attendus. Ils devraient être plus nombreux à l’est qu’à l’ouest, ainsi qu’en descendant dans le sud de la Picardie le vent sera faible.► TempératuresLes températures le matin, de 15 à 17 degrés16 pour Amiens et Bonnay17 à Lille et WambrechiesEn journée, elles seront encore douces, de 20 à 26 degrés23 à Saint Omer et Wardrecques25 à Saint Quentin► JeudiDe faibles pluies traversent la région, mais très lentement.Le matin, elles seront localisées de part et d’autre d’une lignée tracée entre Valenciennes et Beauvais. L’après-midi, elles se limiteront au nord de l’Aisne et au Val de Sambre. A l’arrière, les éclaircies gagneront du terrain.Températures de 13 à 22 degrés.► VendrediAprès quelques brumes matinales, le soleil devrait être bien présent, tout juste accompagné de quelques nuages inoffensifs.► Et puis samediPlace à un dégradé de soleil.Les éclaircies seront plus franches au fur et à mesure que vous descendrez dans les Hauts-de-France.Et les nuages plus nombreux dans le nord.Températures de 11 à 22 degrés.► QUALITE DE L’AIRLa qualité de l'air sera bonne sur l'ensemble des Hauts-de-France. Les concentrations en polluants resteront peu importantes avec toutefois une légère hausse au niveau de la Somme et de l'Oise.Et puis l’info du jour : nos déchets et leur traitement polluent aussi l'air que nous respirons. Evitez donc l'achat de produits sur-emballés et préférez les alternatives durables aux produits jetablesPlus d'infos sur www.atmo-hdf.frTexte : Thomas Leridez