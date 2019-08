Météo France : prévisions pour ce samedi 10 août (et les prochains jours)

Températures



Les tendances pour les prochains jours selon Météo France

Un nouveau front pluvieux est arrivé sur la côte d’Opale en cours de nuit, donnant au lever du jour des averses sur une bonne moitié ouest des Hauts-de-France, mais grâce à une petite poussée anticyclonique, il ne va guère s’enfoncer plus loin dans les terres et le temps se fait plus sec et lumineux sur les départements Picards, selon Météo France.Le vent de sud-ouest reste fort, avec des rafales de 50 à 60 kilomètres par heure jusque dans les terres, voire jusque 80 à 90 sur les caps.En cours d’après-midi, cette nouvelle dégradation se décale vers la mer du Nord, donnant encore quelques averses, et, progressivement, le temps redevient sec sur la région, avec un dégradé nuageux bien marqué du nord vers le sud. Le vent faiblit lui aussi et les fortes rafales se limitent au nord de la région.Avec 16 à 18°, les minimales sont en légère baisse, mais restent supérieures aux normales.Par contre, les maximales accusent une baisse sensible, 21 à 23 à la côte, 24 à 26 dans les terres.Dimanche, le ciel reste serein et, hormis un petit risque d’averse matinale sur le littoral de la Manche, le temps reste sec et relativement bien ensoleillé. Le vent, quant à lui, s’est bien apaisé par rapport à la veille.Une journée de répit avant un lundi bien agité et puis mardi, nous bénéficions d’une d’un temps agréable, mais sous des températures qui sont revues à la baisse au fil des jours.