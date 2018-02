Météo France : les prévisions pour ce samedi 10 février (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour ce samedi

Carte Météo France pour ce samedi matin

Carte Météo France pour ce samedi après-midi

Carte Météo France pour ce samedi matin

Carte Météo France pour ce samedi après-midi

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

La vigilance orange neige-verglas a été levée par Météo France à 18h ce vendredi (23h pour le Nord et l'Aisne) Retour à la normale. Les transports scolaires circuleront normalement dans les Hauts-de-France.Pour commencer la journée quelques flocons tombent toujours du Valenciennois à la Thiérache en passant par l’Avesnois. Ailleurs le temps est généralement bien ensoleillé, mais notez que quelques brumes et/ou brouillards sont possibles là où les éclaircies nocturnes auront été les plus belles et là où va faire le plus froid ce matin (donc sur le sud de la Picardie principalement).Lentement, mais sûrement, une nouvelle perturbation approche par l’ouest dans l’après-midi. Le soleil très généreux pour tout le monde va peu à peu se voiler par la côte, le vent en profitera également pour se renforcer. En soirée, les premières gouttes de pluie vont aborder le littoral elles vont progresser vers l’est de la région, lorsque la perturbation arrivera sur l’Aisne, mais aussi sur le sud du département du Nord dans le courant de la nuit aux heures les plus froides, c’est pour le moment de la neige qui est attendue sur ces zones,La perturbation sera accompagnée de rafales de vent de 70 à 90 km/h en bord de mer, 60 à 75 km/h dans les terres. Le vent restera soutenu jusqu’en matinée de dimanche.Regardons à présent les températures de ce 10 février : les minimales sont à nouveau froides surtout au sud des Hauts-de-France puisque le thermomètre va descendre à -7° à Château-Thierry, sur la majeure partie de l’Aisne et de l’Oise il fait quasiment -5° partout, sur le reste de la région, nous avons -3° à 0° dans l’intérieur et 2° et 3° sur la frange littorale.Les maximales évoluent de 4° à 9°.c’est un ciel d’averses qui nous tiendra compagnie. Toute la journée nous assisterons à une alternance entre passages nuageux, belles éclaircies et averses éparses. Petit bémol avec le vent qui restera sensible, mais bonne nouvelle avec les minimales qui vont bien remonter autour de 2° et 3°, les maximales autour de 8°.La 11ème semaine de l’année commence avec unplutôt agréable (une petite ondée n’est exclue dans l’après-midi le long des côtes, mais le retour d’un temps plus frais, les gelées seront généralisées au lever du jour et les maximales de l’ordre de 4 à 7°.Enfin pourcela reste bien sûr à confirmer,faire son retour avec l’arrivée d’une perturbation. Un peu comme ce que nous avons vécu hier (vendredi) elle semble arriver le matin par l’ouest sur de l’air froid (-2° en moyenne) et sera accompagnée elle aussi d’un vent pouvant devenir assez fort au passage de la perturbation. L’indice de confiance pour cette échéance est de 3 sur 5.