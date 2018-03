Météo France : les prévisions pour ce samedi 10 mars (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour ce samedi

Carte Météo France pour ce samedi matin

Carte Météo France pour ce samedi après-midi



Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Après une nuit passée sous les nuages avec un peu de pluie, le réveil de ce samedi se fait sous un ciel encombré, donnant encore quelques gouttes. Dans la matinée une petite accalmie nous laissera profiter d’un sec avant le retour par le sud d’une autre dégradation.Quant au ciel de l’après-midi il sera couvert avec des pluies faibles et éparses qui pourront devenir plus continues sur le sud de la région à mi-journée, sur l’est dans l’après-midi. En soirée et en cours de nuit prochaine, les précipitations deviendront instables pouvant être marquées sur l’ensemble des Hauts-de-France. Le vent de sud-sud-est est modéré avec quelques pointes à 40 km/h.Le fait marquant de cette journée est sans nul doute la douceur du thermomètre ! Les « minimales » sont de l’ordre de 7 à 9° soit 4 à 5° au-dessus des normales de saison ! Que dire des maximales, si ce n’est que c’est la même chose avec 13° au minimum et 15° au maximum.Pour, Météo France prévoit un ciel toujours chargé de nuages pouvant donner des pluies le matin, des averses l’après-midi ce qui laissera l’occasion à quelques éclaircies de faire leur apparition. Les minimales iront de 6° à 8°, les maximales de 11° à 15°., encore plus de nuages. Les pluies du matin deviendront averses l’après-midi, et le vent de sud soufflera en rafales de 40 à 60km/h. Les minimales seront stationnaires par rapport à la veille, les maximales en légère baisse 9 à 13°.Enfin la tendance pour le13 mars sera l’alternance ! Le ciel va s’éclaircir par l’ouest en matinée nous donnant nuages, éclaircies et averses (par alternance) l’après-midi. Les températures seront proches des valeurs de saison : 5 et 6° le matin, 10 à 12° au meilleur de la journée.