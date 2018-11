Météo France : les prévisions pour ce samedi 10 novembre (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

La perturbation arrivée cette nuit, escortée par fortes rafales de vent, continue sa progression dans l’intérieur tout en commençant à stagner, selonA l’arrière, un ciel de traîne se met en place avec quelques averses et encore pas mal de passages nuageux. En début de matinée le vent reste fort, rafales de 70 km/h sur les côtes, 50 à 60 km/h dans les terres, avant de faiblir un peu.Malheureusement dans l’après-midi la fin de la perturbation va vraiment stagner sur l’est de la région (les cumuls de pluie peuvent atteindre 20 mm), mais il y a également un « risque d’ondulation » de ce fameux, qui en début d’après-midi peut se retrouver sur une ligne allant de Beauvais à Lille. Près du bord de mer vous devriez rester sous le ciel de traîne qui gagnera ensuite l’ensemble de nos départements, les éclaircies se feront plus durables en fin de journée.Les rafales de vent ne vont plus dépasser 40 à 50 km/h. Notez quand même quepour vous qui habitez sur la frange littorale.Avec les nuages de la nuit les températures minimales sont 5° au-dessus des normales 9 à 11°, les maximales identiques à celles d’hier 11 à 14°., nous serons toujours sous un ciel de traîne assez chargé, les averses pouvant même prendre un caractère orageux sur les côtes, et nous conserverons un vent sensible avec des rafales de 50 à 70 km/h sous les averses. Minimales de 8 à 11°, maximales de 13 à 15°.commencera sous les nuages d’une perturbation qui va remonter en journée. Ciel très nuageux à couvert et pluies sur le sud de la région le matin, qui en allant vers le nord perdront leur intensité. Minimales de 7 à 10°, maximales de 12 à 17° !Enfin pourla tendance nous incite à vous « inviter » à venir dans « l’intérieur » de la région où passages nuageux et éclaircies vont alterner alors qu’en bord de mer les nuages plus nombreux lâcheront certainement quelques averses. Le vent (qui passera à l’ouest) sera une nouvelle fois sensible avec des rafales côtières autour de 60 km/h. Minimales de 7 à 10°, maximales de 12 à 15°.