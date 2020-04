Météo France : prévisions pour ce samedi 11 avril et pour le week-end de Pâques

► SamediSuccédant encore à une nuit bien dégagée, la matinée de samedi s’ouvrira sur un temps déjà bien ensoleillé. La masse d’air est bien sèche et les brumes ne devraient pas trop se manifester.► Dans l’après-midiLe soleil continue de régner en maître, malgré la présence de quelques nuages. En allant vers la Manche et la mer du Nord, la brise se sera bien installée, mais avec des températures plus fraiches en bord de mer.► Côté températures6° à Calais et Offerkerque7° pour Abbeville et CanchyDans l’après-midi, il faudra parfois compter 8 à 10 degrés de différence entre les zones littorales et le sud des Hauts-de-France.15° à Dunkerque et Ghyvelde25° à Château Therry et Bouresches► Dimanche de PâquesIl nous offrira un temps très ensoleillé en matinée, avant dans l’après-midi, des nuages qui se développent à l’avant d’une perturbation et qui remontent par le sud picard. Malgré tout, l’impression restera agréable.Températures de 10 à 24 degrés.► LundiUne dégradation traversera la région pour notre lundi de Pâques.Elle sera accompagnée de faibles précipitations qui se mettront en place toute la journée.Coté températures : plus dure sera la chute. On pourra perdre jusqu’à 10 degrés en 24 heures.► Et enfin mardiUn anticyclone viendra se positionner sur le centre de l’Angleterre. La situation redevient clémente avec à nouveau un soleil prédominant. Quant aux températures, elles retrouvent des niveaux de saison.► QUALITE DE L AIRL'alerte pollution aux particules est levée mais la qualité de l'air restera moyenne sur les Hauts-de-France.Et puis c’est de saison : Les pollens seront également à un niveau élevé dans l'air, avec l'augmentation des pollens de bouleau. Si vous êtes allergique, prenez les précautions nécessaires.Texte : Thomas Leridez