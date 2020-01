Météo France : prévisions pour ce samedi 11 janvier et pour les prochains jours

▶ SamediNe soyez pas étonnés ce matin si, sur votre route, surtout sur le sud de la région, vous rencontrez de la grisaille. Ces brumes peuvent tarder à se déchirer (en milieu de matinée) tandis que sur le reste de notre territoire, le jour se lève avec un temps sec et plus ou moins ensoleillé.Le vent, basculé au secteur sud-sud-ouest durant la nuit, reste plus marqué sur le littoral de la Manche.L’après-midi se poursuit au sec et sous un soleil plutôt bien présent dans l’ensemble, néanmoins des nuages d’altitude vont apparaître sur la côte, puis des nuages « moyens », ils annoncent l’arrivée d’une dégradation pour notre journée dominicale. Les rafales de vent se maintiennent dans le détroit (60 km/h).▶ TempératuresAu lever du jour les températures ont bien baissé, notamment dans l’Oise, et des dépôts de gelées blanches sont possibles (0° à Gisors). Mais la fraîcheur est de mise partout dans l’intérieur avec 1° à 3°, 4° à 6° en se rapprochant du bord de mer.Les températures maximales bien qu’en baisse restent 2 à 3° supérieures aux valeurs de saison : 6° à Maubeuge, jusqu’à 10° du côté de Dompierre-sur-Authie.▶ DimancheLa journée sera « maussade », le ciel chargé de nuages délivrant des petites pluies sur toute la région à la mi-journée. Ces pluies vont s’estomper en fin de journée par l’ouest.▶ LundiQuelques averses en fin de nuit sur les départements côtiers, puis nous devrions rester sous un temps nuageux mais sec jusqu’en milieu d’après-midi, car par le sud-est reviendra une nouvelle zone de pluies faibles.▶ MardiPas mieux, c’est un temps venteux et perturbé qui nous attend, mais très doux puisque les températures repartiront à la hausse.Au cas où : Qualité de l’air pour samediToute la région reste au vert pour la qualité de l'air. Les températures plutôt douces du moment limitent les émissions de particules dues au chauffage domestique, et les bonnes conditions de dispersion des polluants devraient se maintenir.Retrouvez toutes les mesures de la qualité de l'air sur www.atmo-hdf.fr Texte : Anne-Sophie Roquette