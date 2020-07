Météo France : les prévisions pour ce samedi 11 juillet (et pour les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

​​​​​​Météo des plages

Qualité de l'air

Bonne nouvelle : les pressions poursuivent leur hausse ce samedi, gage d'un temps calme et agréable pour les jours à venir !Dès la matinée, les éclaircies sont bien présentes, notamment au sud du territoire, plus au nord, le ciel est partagé entre éclaircies et quelques nuages bas passager. Le vent, de nord-ouest à nord, est faible.Au fil des heures, par évolution diurne, des cumulus bourgeonnent un peu partout ; ils sont plus nombreux vers la frontière belge où une petite ondée est possible en début d'après-midi. Le vent se renforce un peu, de faible à modéré.Autre fait marquant de la journée : les minimales. Si, à la côte, les valeurs sont plutôt douces, avec 12 ou 14°, il n'en va pas de même dans les terres, avec un bien frisquet 5° du côté de Beauvais, 8 sur Arras, 10 à Lille ou, au mieux, 11 vers Abbeville.À contrario, les maximales remontent légèrement et affichent 19 à 24 dans l'intérieur, 18 ou 20 à la côte., l'anticyclone qui s'étend désormais de l'Atlantique à l'Allemagne nous offre une belle journée dominicale, sous un petit vent de nord-est, des minimales de 8 à 13° et des maximales en hausse : 20 à 25.s'annonce comme une très belle journée, avec des maximales de 20 à 27°, mais une petite faiblesse de l'anticyclone en fin de journée va laisser s'approcher une dépression au nord de l'Angleterre etvoit le retour des nuages et de quelques pluies.Grâce à notre l'anticyclone positionné sur le proche Atlantique, la journée est très largement ensoleillée sur nos plages dès la matinée, avec tout juste quelques cumulus de beau temps tout à fait décoratifs ! Voilà qui mettra du baume au cœur des vacanciers après ces derniers jours gris et humides, d'autant que Météo France nous annonce du beau temps au moins jusque lundi ! Les températures restent toutefois encore un peu justes, avec 18 ou 19° sur le sable, 17 ou 18 dans l'eau de baignade.Le vent de secteur nord-ouest à 15 nœuds tend à mollir dans l'après-midi à 10 nœuds. La mer est belle partout, de la mer du Nord à la baie de Somme.Avec le soleil, l'indice UV remonte nettement : 6 sur les plages de la mer du Nord, 7 sur la côte d'Opale et la baie de Somme.La qualité de l'air sera bonne demain sur l'ensemble de la région, grâce à une bonne dispersion des polluants.Les concentrations de pollens dans l'air seront en baisse la semaine prochaine, mais les graminées resteront bien présentes. Si vous êtes allergiques, rincez-vous les cheveux après une sortie, car les pollens s'y déposent facilement !