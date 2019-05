Météo France : les prévisions pour ce samedi 11 mai (et pour les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

La perturbation arrivée durant la nuit nous arrose ce matin. A la mi-journée elle nous quitte laissant derrière elle un ciel très nuageux chargé d’averses, selon Météo France. Elle est accompagnée d’un vent orienté au secteur nord-nord-ouest, modéré à assez fort avec des rafales de 50 à 60 km/h, et ce toute la journée.Pour l’après-midi ce sera à priori la moitié sud de la région qui sera la plus « arrosée ». Des pluies plus ou moins marquées vont circuler sur les Hauts-de-France, pouvant même prendre un caractère orageux, mais la bonne nouvelle nous vient du nord de notre territoire qui semble s’éclaircir plus rapidement ! A l’inverse les pluies s’attarderont plus longtemps sur le sud, d’où les cumuls de précipitations pouvant atteindre 20 à 30 mm en fin de journée sur le sud picard.Les minimales sont quasi conformes aux normales saisonnières : 7 à 10°, les maximales fléchissent par rapport à hier 13 à 15°.va donc arriver notre fameux anticyclone ! La journée sera belle même si par évolution diurne des cumulus vont se développer l’après-midi (quelques gouttes anecdotiques sous les nuages les épais ?) avant de disparaître en fin de journée. Le vent restera au nord, mais sera faible. Températures minimales de 2 à 8°, maximales de 13 à 15°.sera placé sous le signe du soleil, rien à signaler sauf quelques nuages qui resteront rares. Pareil pour mardi, il va faire beau ! En revanche nous resterons dans une masse d’air fraîche…