Météo France : les prévisions pour ce samedi 12 janvier (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Ce matin, toute la région se retrouve sous une chape de nuages bas avec par endroits (sur les reliefs) quelques réductions de visibilités, selonDans le même temps une perturbation arrive par les côtes, elle s’annonce avec un renforcement du vent (rafales voisines de 50 km/h) et bien sûr de la pluie. Elle va tout d’abord arroser le littoral du Boulonnais au Calaisis et à la mi-journée ce sont les départements du Nord et du Pas-de-Calais qui seront sous la pluie avant qu’elle ne glisse sur la Picardie.Lorsque cette zone pluvieuse glissera sur le sud de la région nous aurons une accalmie passagère, le ciel sera chargé de nuages, puis une seconde zone de pluies va aborder les côtes en fin de journée. Le vent dans l’après-midi soufflera en rafales (40 à50 km/h) sur toute la région.Au petit matin, Météo France annonce 3° à 6° (localement 2° du côté de Fourmies), les maximales monteront d’un cran par rapport à hier 8 à 10°C.la perturbation de la veille va quand même finir par nous quitter mais c’est un ciel chargé composé de passages pluvieux et de quelques éclaircies qui nous attend, le tout dans un flux d’ouest assez sensible (rafales pouvant atteindre 70 km/h en bord de mer). L’atmosphère sera bien douce pour la période avec 7° en moyenne le matin, 10° l’après-midi.c’est un ciel de traîne peu actif qui semble nous accompagner pour débuter la semaine, certes quelques averses restent possibles, mais le ciel sera bien plus lumineux ! Le vent qui sera resté sensible toute la nuit faiblira en journée., les conditions anticycloniques toujours présentes devraient reprendre de la vigueur, mais nous allons sans doute revivre une situation où l’humidité reste plaquée au sol. Brumes et brouillards parfois denses le matin qui peinent à se dissiper. Au mieux sur le littoral avec le vent à 20 km/h qui va brasser l’air on peut espérer quelques coins de ciel bleu plus présents que sur le reste de la région !