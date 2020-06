Météo France : prévisions pour ce samedi 12 juin et pour les prochains jours

► Samedi

Les lève-tôt peuvent profiter d’une matinée très agréable ! Le ciel est peu nuageux et le soleil brille de toutes ses forces ! Hélas des cumulus vont commencer à bourgeonner et dans l’après-midi des averses vont circuler sur la région. En fin de journée et soirée, Météo France nous signale qu’elles peuvent localement devenir orageuses.

Le vent orienté au secteur sud-est reste faible à modéré.

► Températures

Les températures sont en hausse aujourd’hui, les minimales affichent au petit matin des valeurs comprises entre 10° et 16°, les maximales 22° à 25°.

► Dimanche

Nous devrions avoir une journée clémente (sans précipitations) avec un ciel peu nuageux à nuageux toute la journée. Températures minimales de 10° à 15°, maximales de 19° à 23°.

► Lundi

La 25ème semaine de l’année débutera avec le retour temporaire de conditions faiblement anticycloniques. C’est donc un lundi « tranquille » qui nous attend, partagé entre nuages et éclaircies, même si il ne sera pas impossible de voir quelques gouttes s’échapper des nuages les plus épais. Les températures restent raisonnablement chaudes : 11° à 16° le matin, 19° à 24° l’après-midi.

► Mardi

Enfin avec un indice de confiance de 3 sur 5 pour cette échéance, la journée de mardi devrait ressembler à celle de la veille avec sans doute des averses un peu plus présentes. Quant aux températures elles ne vont guère évoluer.

► Qualité de l'air

Atmo Hauts-de-France nous informe que la qualité de l'air restera bonne sur les Hauts-de-France aujourd’hui, avec le maintien des concentrations en polluants à des niveaux assez faibles.

En revanche, pour les personnes allergiques, le risque d'allergies aux pollens sera encore élevé toute la semaine prochaine, avec des graminées toujours bien présentes. Aérez votre domicile tôt le matin ou en fin de journée (quand les pollens sont en moins grandes quantités dans l'air).

Texte : Anne-Sophie Roquette