Météo France : les prévisions pour ce samedi 12 octobre (et les prochains jours)

Dimanche

Lundi

Mardi

Le week-end commence avec globalement la même situation météo qu’hier. Nous avons toujours cette bande pluvieuse qui ondule sur la Manche et qui déborde sur la côte. Sur le reste de notre territoire, le ciel est généralement chargé même si quelques éclaircies peuvent se dessiner sur le sud de la région. Le vent reste sensible, mais ses rafales semblent ne toucher que le secteur côtier ce matin et ne dépassent plus 40 km/h.Dans l’après-midi la masse d’air va se réchauffer dans le flux de sud-sud-ouest, ce qui va engendrer un temps instable sur le sud-est des Hauts-de-France, des averses potentiellement orageuses peuvent se développer.Au nord toujours plus de nuages, et encore çà et là quelques gouttes.Minimales et maximales sont stationnaires et douces pour la période : 9 à 15° au petit matin, 17 à 19° au meilleur de l’après-midi.Temps automnal et températures estivales ? C’est presque cela ! Les thermomètres afficheront 12 à 15° le matin et 18 à 22° l’après-midi ce qui est vraiment très doux pour la période ! (en moyenne il fait 8° le matin et 16° l’après-midi à l’approche de la mi-octobre).En revanche point de côté estival dans le ciel puisque les éclaircies matinales présentes sur l’est de la région laisseront dans l’après-midi arriver les pluies parfois modérées d’une dégradation qui aura touché l’ouest en matinée. Le vent sera encore modéré avec des pointes de 50 à 60 km/h.Le front pluvieux de la veille va revenir onduler sur nos régions. Ciel couvert et pluies bien marquées en matinée, précipitations plus faibles dans l’après-midi mais qui redeviennent soutenues en soirée (cumuls de pluie sur 24h de 7 à 15 mm voire 20 mm par endroit) Températures encore douces pour le moment 11 à 14° le matin, 16 à 22° l’après-midi.Notre matinée sera maussade avec encore des pluies faibles devenant éparses, tandis que l’après-midi verra revenir un ciel de traîne avec quelques éclaircies et des ondées.Cette fois-ci les températures se rapprocheront des normales : 10 à 12° pour les minimales, 16 et 17° pour les maximales.