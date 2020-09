Météo France : les prévisions pour ce samedi 12 septembre (et pour les prochains jours)

► SamediTant que la situation météorologique ne change pas, nous avons l’assurance de conserver un temps estival !Ce n’est pas la perturbation très atténuée qui passe ce matin sur le quart nord de la région, qui va venir gâcher notre samedi ! Les nuages se mêlent au décor en se morcelant. À noter, un peu comme hier au petit matin, que quelques brumes sont possibles. Le vent est faible à modéré en bord de mer, ce sera encore le cas cette après-midi. Côté ciel, les nuages se font de plus en discrets, autrement dit, il fait beau !► TempératuresLes thermomètres affichent des valeurs conformes aux normales pour débuter la journée, 9° à 12° dans les terres, 13° à 16° en bord de mer, en revanche, les maximales sont en moyenne trois degrés supérieures aux valeurs de saison 20° et 21° sur la façade maritime, 22° à 27° dans l’intérieur.► DimancheLes vacanciers de l’arrière-saison sont gâtés ! Les nuages seront rares, c’est donc un beau dimanche d’été qui nous attend, un peu « frais » le matin : de 9° à 14°, mais « chaud » derrière les masques l’après-midi : 21° à 29°.► LundiLe début de la 38ème semaine de l’année s’annonce tout aussi estival et encore plus chaud ! Franc soleil dans le ciel des Hauts-de-France lundi et mardi, pas ou peu de vent, sauf une petite brise qui va se lever sur la côte, et des températures qui vont encore grimper : 10° à 16° pour les mini, 25° à 34° pour les maxi lundi, 15° à 19° mardi matin et 23° à 35° au meilleur de l’après-midi !► Qualité de l’air :La qualité de l’air devrait être bonne sur l'ensemble de la région avec de faibles concentrations de polluants prévues dans l'atmosphère.Comme chaque semaine, petit point sur le risque allergique avec ATMO Hauts-de-France : Les concentrations de pollens sont également faibles cette semaine et ne gêneront pas les allergiques. Ce week-end, profitez-en pour vous aérer.Texte : Anne-Sophie Roquette