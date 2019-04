Météo France : les prévisions pour ce samedi 13 avril (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

La matinée commence sous le soleil avec comme ce vendredi sur le nord, des nuages en provenance de la mer, qui vont ensuite se dissiper, selon Météo France. Le vent toujours orienté au nord-est souffle modérément sur la partie nord de la région (20 à 30 km/h) et les températures restent fraîches, de -2° à +1° dans les terres, de 1° à 4° en bord de mer. (Gelées quasi généralisées)Ensuite ce sont des cumulus qui vont se former mais par rapport à hier, il semblerait, selon Météo France, que les éclaircies soient plus larges. Notez toutefois, sur l’est du département du Nord et le nord du département de l’Aisne, que quelques gouttes sont possibles sous les nuages les plus menaçants.Le ressenti côté températures sera bien « froid » puisque le vent va se renforcer l’après-midi, rafales autour de 40 km/h sur la moitié nord des Hauts-de-France, de 30 à 40 km/h sur la moitié sud. Sous abri sont prévues des températures à peine dignes d’un début mars : 8 à 11°.Dimanche, malgré les conditions anticycloniques de l’air plus humide va favoriser la formation de nuages ce qui devrait nous donner l’après-midi un ciel nuageux à très nuageux avant qu’en fin de journée ces nuages ne disparaissent. Le vent toujours sensible va un peu plus s’orienter au secteur est. Côté températures nous aurons encore de fréquentes gelés matinales (de -2° à +1° dans les terres, 2° et 3° en bord de mer), et les maximales amorceront une toute petite hausse 10 à 12°.La semaine prochaine commencera un peu de la même façon (formation de cumulus en journée) des rafales de vent (30 à 40 km/h), les minimales retrouveront quelques couleurs (bien que des gelées soient encore possibles) et les maximales seront normalement de saison (de 12 à 15°)Enfin la tendance pour mardi : Le ciel va se voiler à l’approche d’une dégradation qui va remonter par le sud et qui donnera en fin de journée quelquesgouttes (sur le sud de la région), mais la bonne nouvelle nous viendra des températures qui monteront sérieusement, vous l’aurez compris le thermomètre joue au « yo-yo » !