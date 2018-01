Météo France : les prévisions pour ce samedi 13 janvier (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour ce samedi

Carte Météo France pour ce samedi matin

Carte Météo France pour ce samedi après-midi

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

On veut du soleil, on veut du soleil, on veut du soleil….. Hé oui, certains parmi nous commencent à s’impatienter, comment ne pas les comprendre !Alors ? Disons que nous allons enfin le voir ce week-end ! Encore un peu de patience, pour preuve la journée commence sous un ciel couvert avec de rares gouttes possibles et un vent de sud-est souvent modéré. C’est grâce à lui en partie, qu’il y aura de moins en moins de brumes/brouillards au lever du jour, et c’est toujours grâce à lui que la masse d’air va commencer à s’assécher et…dans l’après-midi cet asséchement va nous offrir quelques éclaircies !Les températures du jour restent dans les normes avec 3 et 4° le matin, 6 et 7° l’après-midi., peu ou pas d’évolution, après dissipation des brumes éventuelles, nous allons retrouver un temps sec avec des éclaircies, vous remarquerez la baisse des températures surtout le matin (0° en moyenne) les éclaircies nocturnes favorisant le retour de petites gelées.Si le soleil se montre ce week-end, il faut en profiter ! Car à partir de, changement de « régime » et nous allons « subir » un défilé de perturbations !La première arrive lundi, le ciel se couvre en matinée, les pluies arrivent à la mi-journée par l’ouest et seront suivies d’averses la nuit suivante (les cumuls sur la journée seront compris entre 7 et 15 mm). Dans l’après-midi au passage du front le vent de sud-ouest se renforcera, les rafales atteindront 70 à 80 km/h dans les terres, 90 à 100 km/h sur le littoral. (T° : 3 / 8), nous commençons la journée sous un ciel de traîne avec des averses fréquentes, l’après-midi verra le passage d’une nouvelle dégradation avec des pluies continues, quant au vent d’ouest il sera modéré à assez fort. (T° 4 / 8)Vous l’aurez compris, la situation météo va changer radicalement la semaine prochaine, et on peut dire que selon toute logique. Alors profitez du calme et des rayons de soleil de ce week-end !