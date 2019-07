Météo France : les prévisions pour ce samedi 13 juillet (et les prochains jours)

Dimanche :

Oui, le beau temps revient pour le second week-end de juillet, mais ce sera plus net demain dimanche ! En effet, ce samedi matin de nombreux nuages bas ont envahi le nord des Hauts-de-France. Sous les plus épais, quelques gouttes sont possibles, tandis qu’au sud les nuages laissent passer les rayons du soleil. Le vent est faible, de secteur nord.L’après-midi, des averses peuvent se développer sur l’ensemble du territoire, et au fil des heures elles ne vont concerner que l’intérieur puis l’est de la région. Le vent va devenir modéré et quelques pointes autour de 40 km/h sont possibles sous les averses.En soirée pour les « bals populaires, feux d’artifice, concerts » organisés dans nos villes et villages, la situation semble vraiment s’arranger avec la disparition des précipitations !Les températures de ce 13 juillet sont de saison le matin, 10 à 14° dans l’intérieur, 15 et 16° sur la côte, celles de l’après-midi baissent un peu par rapport à hier et iront de 18° dans le Dunkerquois à 27° dans le Beauvaisis.Un conseil, faites la grasse matinée ! Ainsi vous échapperez au ciel chargé du matin, et vous apprécierez l’après-midi sous un soleil bien présent ! Le vent si vous êtes en vacances sur notre littoral sera sensible l’après-midi (pointes de 40 à 50 km/h) et les températures seront en baisse, maximum 20° sur la côte, 22° en moyenne dans l’intérieur.Cette journée ressemblera étrangement à dimanche. Beaucoup de nuages le matin, puis un ciel peu nuageux l’après-midi. Côté températures nous devrions connaître la « journée la plus fraîche de la semaine » car minimales et maximales vont repartir à la hausse dès le lendemain !Il fera beau toute la journée (indice de confiance pour cette échéance de 4 sur 5) à noter les nuages plus nombreux le matin comme les jours précédents mais à priori uniquement sur le littoral de la mer du Nord cette fois-ci.