Météo France : les prévisions pour ce samedi 13 octobre (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

La journée d’aujourd’hui s’annonce non seulement très ensoleillée, mais aussi avec les températures maximales les plus élevées de la semaine, selon! En attendant de voir cela plus en détail, parlons du ciel du jour !Après dissipation des rares grisailles matinales, nous retrouvons un ciel bleu azur dans lequel brille le soleil. Le vent plutôt orienté au secteur sud, est faible sur la moitié sud de la région, plus sensible sur un gros quart nord-ouest avec des pointes de 30 à 60 km/h (60 sur les deux caps).Au lever du jour, la douceur est déjà présente avec des minimales comprises entre 13 et 17° (soit environ 6° au-dessus des normales).Notre après-midi se poursuit sous le soleil, et ce ne sont pas les quelques nuages élevés qui seront présents sur la façade ouest qui vont venir gâcher l’impression de très beau temps ! Quant au vent, il soufflera toujours en rafales (40 à 60 km/h) sur le nord-ouest des Hauts-de-France et deviendra un peu plus sensible (20 à 30 km/h) sur le sud de la région.Venons-en aux températures maximales du jour ! Nous serons cet après-midi environ 11° au-dessus des valeurs moyennes observées à cette période de l’année ! Regardez plutôt : Météo France prévoit 25° à Boulogne-sur-Mer, Calais et Laon, 26° dans le dunkerquois, l’avesnois, l’arrageois….la liste est longue ! Et 27° à Abbeville, Amiens, Beauvais, Senlis et Cambrai.s’annonce hélas nettement plus automnal ! Dès le matin nous serons sous les nuages d’une dégradation qui sur 24h devrait apporter 20 mm de cumuls de pluie. Ce ne sera qu’en milieu de nuit qu’elle nous quittera par l’est. Le vent d’ouest sera modéré et d’assez fortes rafales sont à prévoir (et à préciser) sur le littoral. Les températures vont commencer à baisser. Les minimales iront de 10 à 14°, les maximales de 16 à 20°.sera certainement une journée mitigée (ciel très nuageux le matin, quelques gouttes possibles, toujours des nuages mais un ciel plus lumineux l’après-midi et retour d’éclaircies par l’ouest en fin de journée), mais aussi nettement plus fraîche : Minimales de 7 à 11°, maximales de 14 à 16°. (Vent de nord faible)Enfinavec un indice de confiance de 2 sur 5, malgré des nuages élevés parfois nombreux, le temps redeviendra beau, le vent repassera au sud, et les températures remonteront légèrement : minimales de 6 à 10°, maximales de 16 à 21°. Bien sûr pour cette échéance, cela reste à confirmer !