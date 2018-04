Météo France : les prévisions pour ce samedi 14 avril (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour ce samedi

Carte Météo France pour ce samedi matin

Carte Météo France pour ce samedi après-midi

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Les dernières nouvelles en provenance de Météo France ne sont hélas pas si optimistes que prévues pour ce week-end.Ça commence dès ce matin avec des brumes et brouillards localement denses formés en fin de nuit réduisant bien les visibilités sur le littoral mais aussi sur la Picardie. Le ciel est généralement couvert de stratus (nuages bas) sur toute la région (c’est lorsque la base des stratus touche le sol que nous sommes dans le brouillard), mais en milieu de matinée le soleil va commencer à percer cette épaisse couche nuageuse pour nous offrir une fin de matinée bien plus agréable avec un ciel variable. Le vent plutôt de secteur est reste faible.Pour l’après-midi retour d’instabilité. De l’air froid présent en altitude va à nouveau apporter des averses qui vont remonter par le sud. Parmi ces averses un coup de tonnerre peut se faire entendre. En soirée début de nuit, tout ceci va se calmer pour nous laisser un ciel peu nuageux. Quant au vent faible il va un peu plus basculer au sud dans l’intérieur.Les températures au petit matin évoluent de 6 à 8 degrés, localement 5 dans l’Audomarois. Les maximales remontent un peu, 15 à 17° en bord de mer, 17 à 19° dans l’intérieur.La tendance pour notre journée dominicale est la suivante :une nouvelle fois, évoluant lentement pour ensuite retrouver un ciel variable. En milieu de journée « quelques rares averses » peuvent se produire avant que n’arrive par le sud-ouest de la région une perturbation qui nous concernera en milieu d’après-midi jusqu’en début de nuit suivante (c’est là le gros changement par rapport à hier, la perturbation prévue lundi prend de l’avance…) La fourchette des minimales sera de 8 à 10°, celle des maximales de 16 à 19°.La bonne nouvelle dans tout ceci c’est que la perturbation arrivant plus tôt elle nous quitte aussi plus vite ! Regardez la suite !! Un avant-goût de l’été ?Dèsnous retrouvons des conditions anticycloniques. Même si les nuages seront plus nombreux dans l’intérieur ce sera quand même une belle journée ! (Minimales de 7 à 9°, Maximales de 13 à 15° sur les côtes, 16 à 18° dans l’intérieur).Et mardi ??? C’est presque l’été ! Un temps sec et très ensoleillé, un petit vent faible et des températures de 6 à 9° au lever du jour, 16° sur le littoral et jusqu’à 21° dans les terres, bref une très belle journée ! Si tout ceci se confirme bien sûr !