Météo France : les prévisions pour ce samedi 14 juillet (et les prochains jours)

Carte Météo France pour ce samedi matin

Carte Météo France pour ce samedi après-midi

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

On va démarrer cette journée feriée sans changement notable coté météo. On a toujours un anticyclone très puissant qui rejettent les dépressions qui tentent de nous impacter. On retrouvera juste un peu de grisaille qui se développe du coté des Flandres mais elle se dissipe rapidement, selon Météo France.Dans l'après-midi, le beau temps se poursuit avec un ciel ensoleillé et bien agréable. On notera quand même au fil des heures quelques averses faibles et éparses dans une partie de l'Aisne. L Oise pouvant être concerné en soirée.Les températures minimales sont proches des valeurs de saison, de 12 à 16 degrés. 12 à Saint Omer et Hazebrouck. 13 pour Arras et Monchy au Bois.Les maximales pousseront jusque 27 ou 28 degrés. 26 à Lille et Linselles. 27 à Valenciennes et Maing., en ce jour de finale de la Coupe du Monde et peut-être de victoire de la France, c'est un soleil très présent qui nous attend…C'est de bon augure. Les nuages se multiplieront en revanche dans l'après-midi en Picardie. Températures de 16 à 29 degrés., la journée s'annonce encore chaude et estivale sur une large partie du territoire, mais avec quelques averses pouvant se développer entre l'Avesnois et l'Aisne.Et puis, sans doute un changement de situation météo avec un vent qui tourne à l'ouest et qui devient plus humide…Conséquence : un passage perturbé est attendu, avec des averses qui pourraient tourner à l'orage…Et les températures commencent à baisser : 17 à 27 degrés.