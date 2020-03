Météo France : les prévisions pour ce samedi 14 mars (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Qualité de l'air ce samedi

La vigilance orange crues dans le Pas-de-Calais est maintenant levée car la situation s’est bien calmée ce vendredi. Ce samedi matin, le ciel sera changeant, avec des nuages plus nombreux au fil de la matinée à l’avant d’une dégradation. Uun front piloté par une zone dépressionnaire qui se trouve à l’ouest de l’Islande.Dans l'après-midi, la perturbation s’installe avec des pluies faibles et éparses sur l’ensemble des Hauts-de-France. Le vent sera encore bien sensible, entre 40 et 50 km/h. Bref, un samedi maussade en perspective.Températures le matin de 2 à 5 degrés. 2 pour Laon et Prémontré. 4 à Dunkerque et Fort Mardyck.Pour les maximales, prévoyez de 10 à 12 degrés. 11 pour Arras et Roclincourt. 12 pour Amiens et Wargnies.nous conservons de l’air doux à l’approche d’une nouvelle onde qui circule en mer du nord. A l’avant de tout cela, le ciel reste bien encombré avec quelques gouttes possibles sur la frange littorale l'après-midi…Encore quelques bourrasques de vent.Et donc les températures seront agréables, variant entre 7 et 13 degrés tout au long de votre journée…En nuit suivante, une petite perturbation traverse les Hauts-de-France mais se désagrége en matinée de lundi. Donc place uniquement à un ciel nuageux, mais à priori sans pluies.Et puis mardi, après dissipation des quelques brumes matinales, le temps se fait bien ensoleillé…Températures de 3 à 14 degrés.Les Hauts de France conserveront une bonne qualité de l'air, les conditions météo (vents, pluies) favoriseront de nouveau la dispersion des polluants atmosphériques.Atmo Hauts-de-France surveille aussi les pollens dans la région, et vous informe chaque vendredi, de février à septembre. Cette semaine, le risque d'allergies reste faible.