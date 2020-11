Météo France : prévisions pour ce samedi 14 novembre et pour les prochains jours

► SamediLe 319 ème jour de l’année nous offre une petite pause dans les zones de mauvais temps.Certes ce matin le ciel est souvent couvert en nuages bas (et quelques gouttes sont encore possibles localement), mais à la mi-journée, le soleil va réussir à repousser les nuages et nous offrir déjà de belles éclaircies. Le vent orienté au secteur sud souffle modérément, des rafales de 40 à 50 km/h vont se mettre en place en fin de matinée et resteront présentes tout au long de l’après-midi.Justement, parlons de l’après-midi qui s’annonce plutôt agréable ! Les éclaircies deviennent de plus en plus larges, et il faut en profiter, car déjà par l’ouest un voile nuageux annonciateur de la prochaine dégradation va arriver.► TempératuresLes températures sont douces pour la période !Les minimales sont en moyenne 5 degrés au-dessus des normales saisonnières, 9° à 11°, et les maximales 6 degrés au-dessus, avec aujourd’hui une fourchette allant de 15° (à Maubeuge) à 17° !► DimancheDouceur encore, mais pluie et vent au programme !La journée s’annonce pluvieuse avec des cumuls pouvant aller jusqu’à 20 mm.Le vent se renforcera en journée pour atteindre en rafales en fin de journée et début de nuit suivante 90 à 110 km/h sur le quart nord-ouest de nos terres (jusqu’à 80/90 km/h ailleurs). Il ne va mollir qu’en seconde partie de nuit suivante avec l’installation du ciel de traîne. Attention si vous habitez en bord de mer, car les coefficients de marées sont élevés dimanche !Minimales de 10° à 12°, maximales de 14° à 16°.► LundiNous serons sous le fameux ciel de traîne arrivé durant la nuit, un régime d’averses devrait nous concerner jusqu’en cours d’après-midi.Bien qu’en baisse le vent restera sensible : Rafales de 40 à 50 km/h dans les terres, de 60 à 70 km/h sur la façade maritime.Les températures vont baisser : 8° à 11° au petit matin, 11° à 13° pour les maximales.► MardiRetour de conditions anticycloniques mais la masse d’air sera humide, donc c’est un ciel chargé de nuages bas qui semble nous attendre (quelques gouttes possibles en remontant vers le nord) avec des températures de 6° à 10° en début de journée, et de 12° à 14° l’après-midi.► Qualité de l’airLes vents soutenus qui souffleront sur la région permettront la dispersion efficace des polluants et contribueront ainsi à une bonne qualité de l'air.Conseil d’ATMO Hauts-de-France pour votre air intérieur : certains produits, comme les vernis ou les aérosols, peuvent émettre des polluants nocifs. Limitez leur utilisation tant que possible, et privilégiez les produits labellisés.Texte : Anne-Sophie Roquette