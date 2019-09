Météo France : les prévisions pour ce samedi 14 septembre (et les prochains jours)

Températures



Quelle tendances pour la suite selon Météo France ?

C’est un très beau week-end qui débute, grâce à l’anticyclone des Açores qui vient se centrer non loin de chez nous. Du coup, après dissipation des brumes matinales, le temps se fait déjà très clément et ensoleillé partout, même si qq nuages peuvent encore résister ici ou là, selon Météo France.En journée, peu de choses à vous signaler. Le temps se sera encore amélioré, avec un ciel clair partout. Les petits nuages du matin auront disparu, et c’est un ciel limpide qui nous attend l'après-midi. On notera quand même un petit vent modéré de nord-est sur la côte.Les températures de votre samedi matin varieront de 9 à 14 degrés : 11° à Lille et Houplines, 12° à Château Thierry et Epaux Bezu.Les maximales sont en hausse également, de 20 à 28 degrés : 24° à Saint-Omer et Helfaut, 25 pour Abbeville et Yonval.Le week-end se poursuivra sous les meilleurs auspices, avec un dimanche encore plus beau et encore plus chaud, après dissipation rapide des petites grisailles du matin. Températures dimanche de 10 à 26 degrés.Lundi, les Hauts-de-France seront coupés en deux : en Nord Pas-de-Calais, il faudra composer avec des nuages bas qui nous arrivent par les côtes au lever du jour, et qui stagneront sur la moitié nord. Tandis qu’ en descendant vers la Picardie, le temps sera plus agréable.Mardi, en matinée, les nuages de la veille disparaissent et le soleil reprend le dessus, partout cette fois ! Quant aux températures, elles retrouvent des niveaux de saison