Météo France : les prévisions pour ce samedi 15 août (et les jours suivants)

Les jours suivants

La météo des plages

Qualité de l'air

Ce 15 août sera marqué par une petite goutte froide d’altitude qui s'est positionné sur le Pas-de-Calais cette nuit. C’est elle qui va maintenir une instabilité de la masse d’air, qui est plus marquée sur le nord de la région, ce samedi au réveil. En Picardie, vous aurez davantage de lumière.Dans l'après-midi, l’instabilité régresse pour ne plus concerner que les régions proches des frontières. Ailleurs, le soleil sera dominateur, particulièrement en descendant vers la région parisienne.Les températures demain matin varient de 15 à 19 degrés. 16 à Valenciennes et Petite Foret. 17 à Compiègne et JauxPour les maximales, comptez de 22 à 28 degrés. 24 pour Abbeville et Port-le-Grand. 26 à Lille et Ronchin, un nouveau minimum dépressionnaire, situé cette fois dans le Proche-Atlantique, se dirige vers la Bretagne.Il va générer un système orageux assez actif dans l'après-midi. Des nuages et des averses accompagnés de coups de tonnerre seront encore possibles. Températures : de 16 à 28 degrés., la semaine démarrera sous des auspices agités. Le ciel sera variable, mais le plus souvent encombré et humide.Et enfin, une dépression centrée sur le Royaume Uni nous ramènera beaucoup de nuages le matin et qq gouttes de pluie en journée. Températures de 15 à 25 degrésÀ la plage ce samedi, le temps sera changeant, donnant des averses en journée. Mais dans l'ensemble, le ciel sera très nuageux. Ceci dit pour le 15 août, vous braverez peut-être la méteo. Coté températures, tablez sur du 21 à 24 degrés. L'eau, elle, sera entre 19 et 21 degrés.Le vent sera faible d'ouest à sud-ouest, 15 nœuds en journée, avant de se calmer en fin de journée, à force 2 à 3. Les côtes picarde et la Côte d'Opale accueilleront une mer plutôt belle, tandis qu'elle sera peu agitée en remontant vers la mer du Nord.L'indice UV, lui, ce samedi, sera de 5 en moyenne sur l'ensemble du rivage des Hauts-de-France.On referme cette météo des plages avec les heures de marée, et des coefficients de 39 et 45.Demain, la qualité de l'air devrait être bonne sur la majeure partie de la région, hormis sur le Nord, qui sera touché par un épisode de pollution aux particules PM10, avec des niveaux plus élevés autour du Dunkerquois.Côté pollens, les allergiques seront peu gênés ces prochains jours grâce aux averses de pluie qui baisseront la concentration de pollens dans l'airRetrouvez toutes les mesures de la qualité de l'air du www.atmo-hdf.fr