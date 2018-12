Météo France : prévisions pour ce samedi 15 décembre (et pour les prochains jours)

L'après-midi



Quel temps pour la suite, selon Météo France ?

Les conditions anticycloniques vont nous « abandonner » en cours de journée. En tout début de journée, l’anticyclone Scandinave nous protège encore et plaque au sol l’humidité, apportant pas mal de plaques de grisaille surtout sur le Nord et le Pas-de-Calais; selon. Ailleurs l’atmosphère est parfois brumeuse mais la luminosité plus présente.Des gelées blanches se sont aussi formées durant la nuit donc prudence sur les routes parfois glissantes.Il fait très froid encore ce matin, par endroit lessont plus basses qu’hier et affichent -C’est cette après-midi qu’il va falloir surveiller le changement de temps. Une perturbation va arriver par la Bretagne, et elle va venir buter sur de l’air et des sols froids. Le ciel se charge par l’ouest et les premières précipitations qui toucheront l’ouest d’une ligne reliantse feront sous forme de flocons puis certainement, sous forme deElles se transformeront en pluie en cours de nuit avec les températures qui vont remonter. A l’est de Lille en soirée, de la neige au passage du front pourrait blanchir les sols notamment enet, le risque de pluies verglaçantes n’est pas tout à fait exclu ! Là aussi avec le redoux, ce sera la pluie qui prendra le relai.À noter également le vent orienté au sud-est qui aura commencé à se renforcer ce matin et qui à l’approche et au passage de la perturbation soufflera en rafales de 40 à 60 km/h cet après-midi, 60 à 80 km/h en soirée.Lesde cette journée seront atteintes dans la nuit, autrement dit le froid continue cet après-midi Météo France prévoit seulement 1° et 2°, et en cours de nuit nous remonterons pour atteindreretour d’un temps plus « classique ». Un ciel de traîne peu actif dans un premier temps, puis les averses rares du littoral vont en fin de journée et soirée devenir plus fréquentes. Minimales 3 à 5°, maximales 7 à 10°.après les pluies de la nuit les pressions vont légèrement remonter, quelques gouttes sur l’est en début de matinée, des averses peut-être sur les côtes de la Manche, puis de belles éclaircies se développent avant qu’en cours d’après-midi les nuages ne reviennent assombrir et charger le ciel. Minimales de 3 à 5° jusqu’à 7° en bord de mer, maximales de 7 à 10°.Enfinnous serons sans doute en marge d’une perturbation qui va lentement approcher de la région. Quelques brouillards localisés le matin, puis le voile de nuages va s’épaissir en journée et nous pourrions retrouver de la pluie en soirée. Minimales de 3 à 6°, maximales stationnaires par rapport à la veille.