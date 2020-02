Météo France : les prévisions pour ce samedi 15 février (et les jours suivants)

© METEO FRANCE

Les jours suivants

Qualité de l’air :

Ce week-end marque le coup d’envoi des vacances scolaires et nouveau "coup de vent" sur la région. Pour débuter cette journée de samedi, ce sont les nuages qui ont pris possession du ciel des Hauts-de-France. Au lever du jour, sur le Calaisis, quelques gouttes tombent. Le vent commence à se renforcer, avec des rafales de 40 à 50 km/h dans l’intérieur des terres et 50 à 60 km/h sur le littoral.Dans l'après-midi le ciel reste couvert, même si de timides apparitions du soleil sont possibles notamment sur le sud-est, avec certainement ici où là quelques gouttes éparses, en attendant la pluie qui va toucher les côtes en fin d’après-midi pour ensuite gagner l’ensemble de nos départements.Le vent en profitera pour monter d’un cran, et atteindra 60 à 70 km/h en rafales dans les terres en fin de journée, 80 à 90 km/h sur la côte.Les températures de ce 15 février restent douces : 6° à 9° le matin, 12 et 13° l’après-midi.: Parlons du vent pour commencer. « Dennis » la nouvelle tempête , se fera sentir en passant au plus près de l’Ecosse, c’est-à-dire dans la nuit de samedi à dimanche et dans la matinée. C’est à ce moment-là que les rafales seront certainement les plus fortes, autour de 90 km/h dans l’intérieur, de 100 à 110 km/h sur le littoral voire 110 à 120 km/h sur les caps exposés. Ces rafales de vent vont ensuite progressivement s’atténuer l’après-midi pour ne plus dépasser 70 à 90 km/h. Rien à voir donc avec la tempête « Ciara » du week-end dernier.En revanche, il faudra surveiller les pluies qui vont accompagner cette dégradation, car les pluies vont devenir modérées à assez-fortes l’après-midi, et les cumuls de pluies seront importants sur certains secteurs :20 à 30 mm en 24 heures sur la Somme et le Pas-de-Calais, voire localement 30 à 40 mm sur l’ouest du Pas-de-Calais.Bonne nouvelle, les températures seront extrêmement douces pour la période : Minimales de 10 à 12°, maximales de 13 à 15°.: La huitième semaine de l’année commencera avec un ciel changeant, porteur d’averses plus fréquentes l’après-midi, avec des rafales de 60 à 70 km/h en matinée, mais qui atteindront 80 à 90 km/h sous les averses.Minima de 7 à 9°, maxima voisines de 11°.: Hélas pas mieux côté ciel, toujours des averses au programme, avec des rafales (40 à 60 km/h) jusqu’en fin de journée et des températures en baisse (4 et 5° le matin, 8 à 10° l’après-midi)Demain, le maintien de faibles concentrations en particules et en ozone sur la région, permettront à la qualité de l'air de rester bonne.Pas de pollution prévue, mais les pollens sont de retour ! Si vous êtes allergique, aérez plutôt votre intérieur le matin, moment de la journée où la quantité de pollens dans l'air est plus faible.