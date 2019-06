Météo France : les prévisions pour ce samedi 15 juin (et pour les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Cette nuit, des pluies instables ont touché une partie de la région. Nous les retrouvons sur l’est en ce début de matinée tandis qu’ailleurs de belles éclaircies sont déjà présentes. A la mi-journée, c’est un ciel variable qui va nous tenir compagnie, selon Météo France.Dans l’après-midi, à cause d’une dépression centrée sur le nord-ouest de l’Irlande, un « petit front » va progresser sur la Manche rendant le ciel plus nuageux. Ensuite ce sont des averses qui vont se déclencher, averses qui devraient progresser à l’ouest d’une ligne reliant Amiens à Lille. A l’est, bonne nouvelle puisque le temps va rester sec et bien ensoleillé. Toute la journée, le vent de sud-ouest sera faible à modéré.Les minimales remontent bien et sont toutes à deux chiffres ce matin, 11 à 14°, les maximales demeurent supérieures aux valeurs de saison : 17 à 22°.L’anticyclone revient pour « essayer » de nous protéger ! Essayer car selon Météo France il ne sera « efficace » qu’en fin de journée. Le ciel du matin sera chargé de nuages avec de petites gouttes en se rapprochant du bord de mer, bien ensoleillé à l’est. Dans l’après-midi, grâce au soleil, les nuages vont bourgeonner mais gardez quand même votre parapluie à portée de main, car une petite ondée reste possible. Le vent se renforcera et soufflera en pointes de 40 à 50 km/h sur les caps. Minimales de 9 à 12°, maximales de 17 à 23°.. Centrée sur l’Allemagne la bulle anticyclonique va permettre au soleil de rester aux avant-postes. Les températures vont continuer à monter 10 à 13° le matin, 23 à 26° l’après-midi.. La fameuse bulle anticyclonique va déjà se décaler vers la Pologne, des nuages élevés vont envahir notre ciel, le matin le soleil sera très présent, mais l’après-midi il sera nettement moins dominateur, le voile de nuages devenant de plus en plus dense. Il va faire chaud l’après-midi puisque les maximales prévues par Météo France atteindront 21 à 23° en bord de mer, 24 à 28° dans l’intérieur.