Météo France : les prévisions pour ce samedi 15 septembre (et pour les prochains jours)

Après une nuit calme sous un ciel plus ou moins étoilé, quelques brumes se sont développées dans les terres. Ceci dit, selon, notre matinée se déroulera un peu comme ce vendredi, éclaircies et nuages se partageant le ciel, avant qu’une nouvelle fois les nuages prennent de l’ampleur allant même, par endroit, jusqu’à lâcher quelques gouttes anecdotiques.Autrement dit mieux vaut se lever tôt ! Car notre samedi après-midi devra composer avec des nuages parfois très présents rendant à certains moments le ciel très nuageux surtout dans l’intérieur.Températures prévues par Météo France : les minimales sont de l’ordre de 7 à 14°, les maximales de 18 à 22°.Alors oui, vivement dimanche !!!La masse d’air va s’assécher nous donnant une journée dominicale très ensoleillée, quelques nuages élevés pourront se densifier sur le littoral rendant le ciel « laiteux » et le vent de sud sera faible. Les minimales iront de 8 à 13°, et l’autre bonne nouvelle nous viendra des maximales qui repartiront à la hausse 21 à 22° près de la mer, 22 à 25° dans l’intérieur.De belles conditions météo et « un pic de chaleur » pour le début de la semaine prochaine c’est ce que nous annoncent les prévisionnistes de Météo France !seuls quelques fins nuages d’altitude vont décorer le ciel bleu azur dans lequel l’astre solaire brillera en maître. Les températures continuent leur « ascension » minimales de 8 à 15°, maximales de 22 à 23° sur la façade maritime, de 24 à 28° (du nord au sud de la région) dans les terres.Encore plus chaud: 14 à 16° le matin et 23 à 25° sur le littoral, 28 à 30° ailleurs ! Quant au ciel, comme la veille des nuages vraiment insignifiants viendront essayer de « taquiner » le soleil sans y arriver ! L’été joue les prolongations, pour sortir la « garde-robe » automnale il faudra patienter un peu !