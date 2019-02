Météo France : les prévisions pour ce samedi 16 février (et les prochains jours)

Températures



Quel temps les prochains jours, selon Météo France

C’est un très beau week-end qui nous attend ! Certes, les pressions vont faiblir un peu mais rester anticycloniques, selon. On retrouvera donc brumes et bancs de brouillard en cette matinée de samedi, avec qq nuages bas qui s’invitent sur le littoral, tandis que partout ailleurs, ce sera déjà du grand beau temps.En journée, tout le monde sera logé à la même enseigne. Les petits nuages du matin disparaissent et cest un ciel limpide qui s’impose partout.très ensoleillée donc, associé à un vent faible..Températures toujours fraiches ce samedi matin, de -1 à 4 degrés : -1° pour Amiens et Prouzel, 2° à Saint-Omer et RoquetoireAu fil des heures, on va sentir le printemps se rapprocher, avec des maximales jusqu’à 7 degrés au-dessus des moyennes de saison : 14° à Valenciennes et Hérin, et même 15° à Senlis et Vineuil Saint-Firmin.Pour la suite du week-end,, temps calme et sec encore en perspective. Le soleil va de nouveau prédominer toute la journée malgré la présence de quelques nuages élevés sur l’ouest des Hauts-de-France. Températures évolueront de 3 à 13 degrés., à l’avant d’une perturbation, le ciel se charge quelque peu par l’ouest, offrant un dégradé qui laissera quand-même une impression de beau temps. Les premières pluies associées au passage de cette dégradation sont attendues pour la soirée. Températures : de 2 à 12 degrés, les nuages seront sans doute majoritaires, accompagnés de pluies éparses. Mais après cette petite instabilité, le soleil fait son retour à l’arrière avec un ciel plutôt calme. Températures : de 5 à 10 degrés.