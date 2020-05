Météo France : prévisions pour ce samedi 16 mai et pour les prochains jours

► SamediQuelques nuages sont arrivés cette nuit par le nord-ouest. Ce matin, ils gagnent progressivement le sud-est de la région. Rassurez-vous, le ciel reste bien lumineux ! Certes il y a des nuages, mais la meilleure nouvelle du jour c’est le vent ! Il est de secteur ouest à nord-ouest, mais surtout il est faible !► Dans l’après-midiLes nuages vont s’évacuer par le sud-est et le ciel redeviendra clair en fin de journée.► TempératuresLes températures matinales sont encore et toujours fraîches pour la période, avec seulement 1° dans le Valenciennois, le Maubeugeois, et pas plus de 2° à 4° ailleurs dans les terres, sur la côte elles remontent déjà bien avec 7° à 10°.Les maximales petit à petit, montent les marches du thermomètre et nous offriront aujourd’hui 14° et 15° sur la façade maritime, 16° à 19° sur le reste de la région.► DimancheLe ciel sera très ensoleillé malgré quelques passages nuageux possibles dans l’intérieur. Le vent restera faible, et les températures poursuivront leur lente ascension : 3° à 10° le matin, 15° à 20° l’après-midi.► LundiSi nuages il y a, ils seront rares ! Nous apprécierons donc cette belle journée avec des températures qui localement monteront encore d’un cran. (6° à 8° pour les minima et 15° à 21° pour les maxima).► MardiIl semblerait que les passages nuageux soient cette fois-ci plus nombreux, néanmoins nous aurons quand même de belles périodes ensoleillées. A noter la douceur des températures qui continuent à grimper : 8° à 12° au petit matin, et de 20° sur la côte à 25° dans l’intérieur !► La qualité de l'airElle devrait être bonne sur le littoral et moyenne dans le reste de la région en raison de la formation d'ozone favorisée par les conditions anticycloniques qui se maintiendront sur le territoire. ATMO Hauts-de-France rappelle aux personnes allergiques aux pollens que le risque est moyen à élevé cette semaine, avec des graminées toujours présentes.Texte : Anne-Sophie Roquette