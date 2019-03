Météo France : les prévisions pour ce samedi 16 mars (et pour les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Suite au mouvement de grève à, ce bulletin ne dispose de toute l’expertise habituelle, veuillez-nous en excuser.Cette nuit, une nouvelle onde s’est invitée sur la région. A son passage, les pluies se sont réactivées et en nous quittant par les frontières belges dans le courant de la matinée, elles vont perdre de leur intensité. A l’arrière, le temps reste couvert mais sec. Le vent de secteur sud-ouest se renforce encore, il est assez fort à fort avec des rafales de 60 à 90 km/h sur le, 50 à 60 km/h ailleurs.! Nous serons dans une zone « de liaison » entre deux systèmes pluvieux, ce qui va favoriser la formation d’éclaircies au fil des heures par le sud des Hauts-de-France, ce qui explique le dégradé nuageux sud/nord. Les rafales de vent du matin ne vont hélas pas faiblir l’après-midi, il faudra attendre la fin de nuit suivante pour qu’elles ne dépassent plus 50 à 65 km/h.Les températures restent très douces pour la période, 8 à 10° pour les minimales, 11 à 15° pour les maximales.La nuit suivante apportera donc son lot de pluies qui vont se décaler dans la matinée et laisser place ensuite à un ciel de traîne changeant avec de fréquentes averses et peut-être des giboulées. Le vent d’ouest soufflera encore en rafales (50 à 65 km/h). Températures minimales de 5 à 7°, maximales de 9 à 11° (elles baissent !)Bonne nouvelle pour commencer la semaine prochaine ! Le vent va faire une pause ! Autre bonne nouvelle, un anticyclone en approche va nous apporter de bien meilleures conditions météo !, le ciel sera partagé entre éclaircies et nuages (quelques ondées éparses le matin) Minimales de 2 à 4° dans les terres, 4 à 6° en bord de mer, maximales de 9 à 12°.nous devrions retrouver une assez belle journée, même si quelques passages nuageux escorteront le soleil, les minimales seront un peu fraîche -1 à +1° dans l’intérieur, jusqu’à 4° sur la façade maritime, et les maximales très homogènes devraient afficher 10 à 12°.