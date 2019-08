Météo France : les prévisions pour ce samedi 17 août (et pour les jours suivants)

© Météo France

© Météo France

© Météo France

© Météo France

Ce long week-end du 15 aout se poursuit avec un ciel toujours bien maussade. Une perturbation arrive en effet ce soir et va stagner sur la région une bonne partie de demain. En matinée, elle concernera l’ensemble de l'intérieur, associé à un vent en rafales à la côte.En journée, la dégradation termine de s'évacuer par l'est. Dans l'Aisne et l'Avesnois, quelques gouttes restent possibles en début d'après-midi. Après quoi le ciel se fera sec partout, partagé entre larges nuages et petites éclaircies. Le vent commencera à faiblir en fin de journée.Les températures minimales varient de 15 à 18°C : 15°C à Château Thierry, 17°C pour Arras.Les maximales baissent à nouveau par rapport à hier, de 19 à 23°C : 21° à Dunkerque, 22° à Saint Quentin.





Les jours suivants

© Météo France

Dimanche, on finira ce viaduc du 15 août avec la dégradation de demain, qui reviendra chez nous onduler. Elle se réactive et nous ramènera des pluies modérées. On surveillera d'ailleurs les cumuls de pluie.Le temps commencera à devenir sec. Les températures vont de 16°C à 21°C.Lundi, vous ferez peut être votre reprise et c’est avec un ciel correct que vous la ferez. Un ciel qui devrait plutôt être clair dans l'ensemble, sauf en bord de mer où quelques averses resteront d'actualité. On retrouvera encore un peu de vent.Et puis mardi, la journée sera plutôt bien ensoleillée, mais les températures toujours fraîches, de 12°C à 21°C.