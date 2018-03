Météo France : les prévisions pour ce samedi 17 mars (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour ce samedi

Carte Météo France pour ce samedi matin

Carte Météo France pour ce samedi après-midi

Carte Météo France pour ce samedi matin

Carte Météo France pour ce samedi après-midi



Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Un puissant anticyclone sur la Scandinavie nous a envoyé cette nuit un flux de nord-est qui, d’une part va contribuer, selon Météo France, à une baisse spectaculaire des températures, et d’autre part, nous renvoyer l’humidité de la perturbation de jeudi qui s’était évacuée vers la! Dans ces conditions, les pluies éparses de la nuit vont rapidement nous amener… mais qui va progressivement descendre vers le sud dans l’après-midi. Rien de bien méchant toutefois, on attend tout au plus un saupoudrage, avec des cumuls de l’ordre de 1 à 2 centimètres sur la période. Autre fait marquant de la journée : ce flux de nord-est modéré qui pousse en rafales voisines de 40 à 60 kilomètres par heure…… et qui va nous amener une baisse sensible des températures, avec des minimales de – 1 à 3°… et des maximales qui perdent par endroit jusque 9° : on relèvera ainsi 1° pour Calais et jusque 7 pour Senlis., nous conservons un ciel gris, avec des flocons qui virevoltent ici ou là, principalement sur les départements Picards, mais, dans l’après-midi, les plus chanceux auront la chance d’apercevoir quelques éclaircies par le nord-ouest des Hauts-de-France, le tout sous un vent qui reste modéré à assez fort.voit le retour d’un temps sec, mais sous des minimales encore revues à la baisse, et enfin, notre ciel s’ennuage de nouveau, porteur de quelques précipitations éparses, mais sous des maximales qui repartent à la hausse.