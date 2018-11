Météo France : les prévisions pour ce samedi 17 novembre (et les prochains jours)

Températures



Les prévisions de Météo France pour ce dimanche et le début de la semaine

Notre fameux anticyclone qui nous a donné deux jours sous la grisaille, quitte le Kazakhstan et va s’étendre de la Scandinavie à la mer du Nord, imposant cette fois-ci une masse d’air sèche et de plus en plus froide.Ce samedi matin, des brumes sont présentes sur les départements côtiers, peut-être aussi sur le sud de la région. Elles vont se dissiper rapidement en plaine, sans doute un peu plus tardivement sur les « hauteurs » de la région. Partout ailleurs le ciel est clair et déjà très ensoleillé. Le vent toujours orienté au secteur est souffle entre 10 et 20 km/h.va se dérouler sous un beau soleil, tout au plus accompagné de quelques nuages totalement inoffensifs. En fin de journée le vent va devenir sensible sur le littoral avec des pointes autour de 40/50 km/h.Au lever du jour, les minimales nous prouvent que la masse d’air est fraîche ! 0 à 2° dans les terres, 3 à 5° en se rapprochant du bord de mer. D’où de petites gelées possibles.Les maximales quant à elles, ont bien du mal à dépasser les 10° sauf à Abbeville qui va afficher 11°.C’est unequi nous attend ! Oubliés les brumes et brouillards, nous passerons la journée sous le soleil, mais bien couverts !! En effet les températures vont poursuivre leur baisse, gelées généralisées au petit matin sauf sur les côtes, et pas plus de 8° l’après-midi !La semaine prochaine commencera avec du soleil, mais des nuages descendront par le nord et en soirée la couverture nuageuse se renforcera. Le vent en profitera pour faire la même chose, ses rafales atteindront 60 km/h sur le littoral. Quant aux températures, la baisse (légère) continuera.nous devrions passer la journée sous les nuages, mais au sec. Il n’y a qu’en soirée (à l’heure où nous écrivons ces lignes) que de petites précipitations sont attendues, et au regard des températures moyennes du jour (0° pour les minimales et 4° pour les maximales !) la pluie pourrait devenir flocons de neige dans les secteurs les plus froids de la région !