Météo France : les prévisions pour ce samedi 17 octobre (et les jours suivants)

Les jours suivants

Qualité de l’air

Les conditions météorologiques restent anticycloniques. Ce matin la région se réveille sous un ciel chargé de stratocumulus (nuages bas) avec des brumes voire des poches de brouillards surtout sur la moitié Est de notre territoire.Dans la matinée les visibilités s’améliorent, le soleil perce les nuages sur le sud, plus au nord ce sont des éclaircies qui se développent.En début d’après-midi se sont toujours les nuages qui dominent mais le ciel va devenir plus variable laissant plus de place aux éclaircies, en revanche un apport d’humidité sur la Flandre et le Boulonnais va à nouveau ramener des plaques de nuages bas qui pourront lâcher quelques gouttes en soirée.Le vent est de secteur nord à nord-est et il est faible. Il fait toujours frais pour la période, les minimales s’échelonnent de 3° à 7°, les maximales, très homogènes affichent 12° ou 13° et sont deux à trois degrés sous les valeurs de saison.: Encore de la grisaille ! Sur le Nord et le Pas-de-Calais le ciel devrait rester couvert et délivrer de petites pluies éparses qui vont s’estomper en cours d’après-midi. Sur le reste de la région, après dissipation des brumes et brouillards, le ciel va rester très nuageux mais on espère quand même que le soleil fera quelques apparitions. Minimales de 3° à 10°, maximales de 12° à 14°.: Les éclaircies de la nuit vont favoriser la formation de brumes et brouillards parfois denses, prudence sur les routes ! La visibilité va s’améliorer dans le courant de la matinée, et dans l’après-midi c’est un voile de nuages quiva s’installer, voile annonciateur de la perturbation du lendemain ! Les températures vont gagner quelques degrés : 4° à 8° au petit matin, 12° à 15° l’après-midi.: Une dégradation pluvieuse va traverser la région en matinée et début d’après-midi, elle laissera ensuite derrière elle un ciel chargé de nuages. Le vent de sud-sud-ouest modéré à assez fort apportera de l’air plus doux : 10° à 12°pour débuter la journée, 17° et 18° au meilleur de l’après-midi.Seules l’Oise et la Somme devrait bénéficier d’une bonne qualité de l’air aujourd’hui.Une légère augmentation des concentrations des polluants dans l'atmosphère apportera une qualité moyenne dans le reste de la région, et médiocre en métropole lilloise et sur le littoral.