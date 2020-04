Météo France : les prévisions pour ce samedi 18 avril (et pour les jours suivants)

Le vent est variable, mais faible

Ce matin, seul le sud-ouest des Hauts-de-France semble rester au sec ! En effet, en se rapprochant de la frontière belge, nous allons retrouver notre ligne « pluvio-instable » arrivée hier. Elle va quand même partir par le nord de nos régions, et laisse derrière un ciel d’éclaircies.

Les températures du petit matin restent 4 degrés en moyenne supérieures aux valeurs de saison : 8° à 12°.

Éphéméride

Tendance pour les prochaines jours

Qualité de l’air et surveillance des pollens avec ATMO Hauts-de-France

Selon Météo-France, les cumulus vont bourgeonner et par évolution diurne des averses parfois orageuses vont circuler sur nos départements. A l’inverse d’hier, elles vont s’estomper rapidement en début de nuit prochaine.Les maximales elles aussi sont largement supérieures aux moyennes saisonnières (autour de 15° dans l’intérieur) puisqu’elles atteignent 15° à 18° sur la façade maritime, et 20° à 22° sur le reste de la région.Retour de conditions anticycloniques. En altitude, une dorsale venue de Belgique viendra nous protéger, avant de céder sa place à une autre dorsale venue du nord cette fois-ci. Dans le même temps en surface, un anticyclone va gonfler sur le nord du Royaume-Uni.Concrètement côté ciel, brumes et brouillards seront présents par endroits, après dissipation c’est une journée dominicale baignée de soleil qui nous attend, avec tout au plus quelques cumulus. Minimales de 6° à 10°, maximales de 16° à 23°.Toujours du beau temps ! L’anticyclone devrait se décaler à l’ouest des pays scandinaves, et apportera donc une masse d’air plus sèche, mais aussi plus fraîche. Pas de nuages au programme du jour, un vent de nord-est modéré à assez-fort sur le littoral, et des températures de 7° à 10° le matin, 15° à 21° au meilleur de l’après-midi.L’anticyclone devrait remonter un peu plus haut, favorisant une baisse des pressions, mais aussi un apport d’humidité sur le sud de la région. D’où les quelques cumulus qui se formeront l’après-midi sur le sud des Hauts-de-France, tandis qu’ailleurs le ciel devrait rester clair toute la journée. Le vent sera toujours sensible sur la côte. Minimales de 7° à 9°, maximales de 16° à 22°.Certes l’épisode de pollution est aujourd’hui levé, mais la qualité de l'air reste moyenne sur la région, avec tout de même une amélioration des conditions de dispersion des particules en suspension.Les pollens de bouleaux sont en quantités importantes, et le risque d'allergies reste très élevé cette semaine. Il est conseillé d'aérer son logement plutôt le matin et le soir, (quand les pollens sont en moins grandes quantités dans l'air).