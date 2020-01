Météo France : prévisions pour ce samedi 18 janvier et pour les prochains jours

Samedi

Dimanche

Lundi

Et puis mardi

En fin de nuit, la situation s’apaise. Les rafales et les averses disparaissent. Dans le même temps une hausse des champs de pression s’opère. En matinée, le temps sera calme avec une nébulosité hétérogène. De belles éclaircies au nord et des plaques de nuages bas ailleurs.Dans l’après-midi, les nuages se disloquent et les éclaircies gagnent du terrain, sauf peut-être dans l’est des Hauts-de-France ou les nuages pourraient résister jusqu’ en cours d’après-midi. Mais dans l’ensemble, l’impression sera agréable. Le vent est faible.Les températures, elles, vont commencer à baisser à partir de ce week-end.2 degrés seulement à votre réveil à Saint Quentin et Omissy5 à Boulogne et WimereuxLes maximales fléchissent également7 à Château Thierry et Mont Saint Père8 à Valenciennes et La SentinelleLe ciel se fait variable et dans un flux de nord, des averses éparses peuvent se développer. Le vent devrait être faible, même si quelques pointes sont possibles ici ou là autour de 40 km/h. Ce qu’il faut noter, c’est le retour des gelées le matin.Les conditions resteront anticycloniques avec des plaques de nuages bas qui se forment en dans l’intérieur. Elles pourront parfois être tenaces.Températures de 1 à 6 degrés.Le temps sera froid et sec, sous un ciel variable, qui devrait quand même nous apporter de beaux passages ensoleillés. Mais voyez le thermomètre, nous démarrerons la journée dans le négatif.-2 à 5 degrés attendus sur la journée.Texte : Thomas Leridez