Météo France : les prévisions pour ce samedi 18 juillet (et pour les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

La météo des plages

Qualité de l'air

Nous retrouvons ce samedi une dorsale en altitude venue de l'Atlantique et, en basses couches, des pressions anticycloniques, avec une masse d'air qui s'est bien asséchée. Au petit matin, les quelques grisailles bien présentes sur une bonne partie de nos terre se dissipent rapidement et le soleil s'impose dans un ciel peu nuageux.Au fil des heures, les nuages se désagrègent, laissant alors l'astre du jour régner sans partage dans un ciel bleu azur ! Le vent d'ouest est faible à modéré durant toute la journée, mais on note quelques rafales voisines de 40 kilomètres par heure vers le cap Gris-Nez.Les températures sont proches des valeurs de saison; on relève dès potron-minet 10 à 13° dans l'intérieur, 15 ou 16 sur le côtier. Les maximales ne sont pas en reste, avec 20 à 23 de Boulogne à Dunkerque, 23 également sur Abbeville, 27 à Valenciennes et jusque 29 du côté de Senlis !la journée débute sous un ciel peu nuageux, mais en cours d'après-midi une dégradation nous arrive par le nord-ouest, découpant la région en deux : au nord, le ciel est chargé et faiblement pluvieux, plus au sud le soleil reste dominant. Températures minimales 10 à 15, maximales 19 à 29. La perturbation s'enfonce ensuite dans les terres en cours de nuit, nous laissantun ciel de traîne peu actif favorisant un temps mitigé, partagé entre éclaircies et passages nuageux porteurs de quelques faibles ondées, sous des maximales en légère baisse, puis, le ciel reste variable, mais sec.Vous l'aurez compris, la journée s'annonce plutôt agréable sur les belles plages des Hauts-de-France : de Bray-Dunes à Mers-les-Bains, le soleil s'impose rapidement pour toute la journée, tout juste taquiné par quelques nuages décoratifs sans conséquence ! Sur le sable, le mercure affiche 18° au Touquet, 19 au Crotoy et 22 pour Malo-les-Bains, 17 ou 18 dans l'eau.Le vent de nord sur la mer du Nord, d'ouest à sud-ouest sur la côte d'Opale et la baie de Somme est faible à modéré, 10 à 30 kilomètres par heure, tend toutefois à se renforcer en fin d'après-midi. La mer est peu agitée partout.L'indice UV affiche une valeur de 8 entre 12 heures et 16 heures : évitez de vous exposer durant cette . plage horaire et n'oubliez pas les précautions d'usage, surtout pour les peaux sensibles !Les niveaux d'ozone augmentent légèrement dans le sud de la région sous l'effet de l'ensoleillement et des conditions atmosphériques calmes. La qualité de l'air y est donc moyenne, et bonne partout ailleurs.Cette semaine, le risque d'allergie aux pollens sera faible à moyen, avec les graminées en diminution qui gêneront moins les allergiques.