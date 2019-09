Météo France : les prévisions pour ce samedi 18 septembre (et les prochains jours)

Le dernier week-end de septembre ne devrait pas rester longtemps dans nos mémoires… Aujourd’hui nous conservons quasiment le même temps qu’hier, selon Météo France. Passages nuageux porteurs d’averses, rafales de vent (40 à 60 km/h dans l’intérieur, 50 à 70 voire 80 km/h sur les côtes). Les averses sont plus fréquentes sur le nord-ouest de la région.



Dans l’après-midi c’est par le sud que le ciel va s’éclaircir. Habitants de l’Aisne de la Somme, de l’Oise et de la Somme vous allez retrouver de jolis coins de ciel bleu, habitants du Nord et du Pas-de-Calais il faudrait attendre la soirée pour que les averses quittent la région, sauf pour celles et ceux qui habitent dans l’Avesnois, le Valenciennois qui bénéficieront plus rapidement de l’amélioration. Ceci dit, certes il y aura un mieux provisoire côté ciel, en revanche le vent sensible ne faiblira pas !



Les températures du matin sont deux degrés au-dessus des valeurs de saison et affichent 11 à 15°, les maximales sont identiques à celles d’hier 18 à 20°.

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Dimanche

Une journée triste, maussade pluvieuse et venteuse ! Une perturbation arrive par les côtes le matin en fin de matinée elle concerne toute la région puis laissera dans l’après-midi un ciel provisoirement plus variable ? Les cumuls de pluie les plus importants (supérieurs à 15 voire 20 mm) concerneront le Boulonnais et le Haut-Artois. Le vent sera fort toute la journée et les plus fortes rafales atteindront 100 km/h sur les caps, 70 km/h dans l’intérieur, prudence car ce vent coïncide avec les grandes-marées il pourrait y avoir un risque de vagues-submersions. Minimales de 11 à 14°, maximales de 18 à 20°.



Lundi

Journée de transition, le temps sera plus calme seules quelques averses toucheront sans doute le nord de la région et lui vent aura bien faibli. Minimales 10 à 13°, maximales 17 à 19°.



Mardi

Nouveau passage perturbé ! Rafales de vent et précipitations au programme consolons-nous avec la légère remontée des températures (12 à 14° le matin, 17 à 20° l’après-midi)