Météo France : les prévisions pour ce samedi 19 janvier (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Durant la nuit, le ciel était généralement voilé puis il s'est éclairci en fin de nuit ce qui a favorisé la baisse des températures. Dans ce contexte froid, de manière très localisée, dans les endroits abrités du vent et restés humides, un peu de regel ou de gelée ne peuvent être exclus totalement bien que le vent devrait limiter le phénomène., en effet, une perturbation vieillissante et donc peu active arrive sur une masse d'air froid. Avec un ciel qui se couvre en matinée par l'ouest elle génère un épisode faiblement neigeux qui touche dans un premier temps l'ouest Picard puis remontent vers le Nord-Est . A l'avant, les éclaircies prédominent encore.Les températures plongent sous les normales et amorcent le début d'un épisode froid. Avec le vent de sud-est modéré à assez fort sur le littoral, les températures ressenties en fin de nuit, début de journée sont autour de -7 à -8 degrés dans l'intérieur, plutôt -5 à -6 degrés ressentis sur le littoral.Les précipitations neigeuses évoluent en pluie et neige mêlées de flocons ou faiblement neigeuses en progressant dans l'intérieur l'après-midi. Toutefois, il subsiste encore beaucoup d'incertitudes tant sur la répartition spatiale que sur la chronologie de l' événement. Ce qui est plus certain c'est la faible intensité de ces précipitations ne devraient pas générer de hauteur de de neige au sol mais simplement un blanchissement au vu des températures.Dans la nuit de samedi à, les éclaircies se maintiennent sur le nord-ouest du Nord Pas-de-Calais et se décalent vers le sud en journée en laissant la Picardie sous les nuages d'où peuvent s'échapper encore quelques flocons en cours de nuit et début de matinée sans gravité. Un ciel très encombré à couvert se maintient sur la Picardie alors que les éclaircies dominent sur le Nord Pas de Calais. Températures toujours sous les normales accentuées par un léger vent de nord-est., enfin une journée comme on les aime avec un temps froid sec et ensoleillé. Grâce ou à cause un faible vent de nord le froid est vif. -3 à -4 degrés dans l'intérieur avec -7 à -8 degrés ressentis. 0 à -2 degrés sur le littoral avec -3 à -6 degrés ressentis.Après le calme, la tempête. Une nouvelle perturbation arrivedans un contexte très froid et donne un épisode neigeux qui nous concerne toute la journée avec très certainement de la neige au sol. Le vent de sud-ouest modéré souffle en rafales sur le littoral. Les températures ressenties sont proches des -8 degrés dans l'intérieur et probablement -6 à -8 degrés sur le littoral.