Météo France : les prévisions pour ce samedi 19 mai (et tout le week-end de Pentecôte)

La première journée de ce week-end de Pentecôte commence comme ces derniers jours avec pas mal de nuages bas, donnant parfois une atmosphère brumeuse. Fort heureusement le soleil va plus ou moins rapidement (comme hier) réussir à faire disparaître ces nuages pour nous laisser tout au plus quelques cirrus.Dans l’après-midi mis à part sur le nord de la région ou quelques nuages peuvent circuler, rien de plus à ajouter ! Il va faire beau.Gros bémol avec les températures en fin de nuit début de matinée qui sont bien fraîches ! 3° à 6° dans l’intérieur, 4° à 9° sur les côtes.Les maximales repartent à la hausse lentement mais sûrement. Ceci dit l’atmosphère reste fraîche en bord de mer (12 à 15°) mais dans l’intérieur les thermomètres afficheront à l’abri du soleil 16 à 20°.nous serons toujours sous la protection de l’anticyclone. Ce sera sans doute une très belle journée avec tout au plus quelques stratus en Manche, les températures continuent à monter les minimales afficheront 8 à 10°, les maximales 13 à 18° en bord de mer, 18 à 22° dans l’intérieur.Nous « changeons de masse d’air » avec de l’air plus chaud qui va buter de l’air frais en altitude, d’où la tendance pour lundi mais aussi mardi., la journée devrait bien commencer puis dès la mi-journée les nuages bourgeonnants devraient nous apporter des averses voire des orages. Orages qui pourraient être « stagnants » et apporter des cumuls importants. (Minimales 12 et 13°, maximales 19 à 23°)Et pourà priori ce sera un peu la même chose que lundi, les orages seront logiquement présents dans l’après-midi principalement sur l’est de la région. (Températures minimales 13 à 16°, maximales 19 à 25°)L’indice de confiance de Météo France pour ces deux journées est de 3 sur 5, donc tout ceci reste à confirmer.